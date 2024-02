Von den knapp 1200 defensiven, ausgewogen, offensiv und flexiblen VV-Fonds mit einem Volumen von über 10 Millionen Euro konnten 97% in 2023 ein positives Ergebnis verbuchen. Dies erreichten die meisten VV-Fonds mit einem vergleichsweise geringen Risiko, gemessen an dem maximalen Verlust (Maximum DrawDown)* und der Schwankungsintensität der Kurse (Volatilität) im vergangenen Jahr. Der maximale Verlust bei den VV-Fonds lag im Durchschnitt bei -5,00%. Im Vergleich dazu verlor der deutsche Aktienindex - DAX in der Spitze -10,82%, der Euro STOXX 50 ...

