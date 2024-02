Am Erdölmarkt steht die angespannte Situation im Nahen Osten weiter im Mittelpunkt. Am Wochenende waren drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien nahe der syrischen Grenze ums Leben gekommen, was die Ölpreise nervös schwanken ließ. Und am Donnerstag sorgte eine Falschmeldung für kräftig sinkende Brent-Notierungen. Was noch folgen könnte. Am späten Donnerstag-Nachmittag machte in den Social Media eine Meldung die Runde, wonach es eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...