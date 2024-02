© Foto: Foto: Arne Dedert/dpa



Angetrieben von starken Tech-Earnings aus den USA erreicht der deutsche Leitindex das Allzeithoch, an dem er sich schon seit Wochen abarbeitet. Geht es jetzt weiter nach oben?Die Anleger-Euphorie ist von der Wall Street auch nach Frankfurt übergeschwappt. Der deutsche Leitindex DAX erreichte am Mittag um kurz nach halb zwei ein neues Rekordhoch bei knapp 17.004,55 Punkten. Damit wurde das vorherige Rekordhoch von 17.003 aus dem Dezember 2023 hauchdünn überschritten. Zwar war der DAX am Donnerstag noch mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Doch dann legten die Tech-Größen Meta und Amazon nachbörslich extrem überzeugende Zahlen vor. "Die gestrigen Ergebnisse und die heutige …