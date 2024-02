Krypto Prognose 2024: Experte sieht Chainlink mit 15% Plus als Vorreiter

In einem kürzlichen Tweet feuerte Michaël van de Poppe die Krypto-Community mit einem begeisterten "Let's get it!" an. Er zielte dabei auf Chainlink, einen der Top-Gewinner-Coins des Tages, ab. Tatsächlich erlebte Chainlink eine beeindruckende Wertsteigerung von 15 % in den letzten 24 Stunden. Doch nicht nur das, denn im Wochenchart offenbart sich ein noch erfreulicheres Bild: Ein Aufschwung von 26 %. Diese Entwicklung lässt Michaël van de Poppe und andere Experten aus dem Kryptobereich aufhorchen und begründet ihre Begeisterung.

Als einer der führenden Coins des Tages, vielleicht sogar als Wegbereiter eines nun beginnenden Bullenmarktes, positioniert sich Chainlink in der Gunst der Beobachter. Nachdem der Kryptomarkt über Wochen hinweg eine bärische Tendenz zeigte, warteten Experten sehnlichst auf eine Trendwende. Diese scheint nun eingetreten zu sein, was Chainlink als positives Signal für den aufkeimenden Bullenmarkt kennzeichnet.

Das aktuelle Aufwärtsmomentum von Chainlink wird weitreichend als Startsignal für weitere Gewinne interpretiert. Dabei hebt sich der Coin nicht nur durch seine beeindruckende Performance hervor, sondern auch als Vorreiter für den gesamten Kryptomarkt. Analysten und Investoren, die den Markt genau im Blick haben, erkennen in Chainlink einen entscheidenden Faktor für den anhaltenden Aufschwung.

Diese Entwicklungen unterstreichen die Dynamik und das Potenzial von Chainlink im speziellen und des Kryptomarktes im Allgemeinen. Mit seiner Fähigkeit, in kurzer Zeit signifikante Gewinne zu verzeichnen, dient Chainlink als Beispiel für die Volatilität und die Chancen, die der Kryptomarkt bietet. Michaël van de Poppe und sein Kreis von Krypto-Experten betrachten diesen Aufwärtstrend als Bestätigung ihrer positiven Prognosen für das Jahr 2024.

Krypto Experten feuern LINK an

Der extreme Preisanstieg von Chainlink hat natürlich viele Experten dazu bewogen, Ihre Heute Morgen erkündete van de Poppe:

Good morning,$LINK starting up a new run is a good vibe.



This bull market is likely going to be more impactful than the previous one.



Let's get it! - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 2, 2024

Wenn $LINK einen neuen Lauf beginnt, ist das ein gutes Zeichen. Dieser Bullenmarkt wird wahrscheinlich noch stärker sein als der vorherige. Let's get it!

Van de Poppe selbst ist ein bekennender Bitcoin-Anänger, seine Analysen postet er regelmäßig auf seinem Twitter Account. Seine Vision zu Bitocin bleibt die gleiche, so van de Poppe. Er ist der Meinung, dass es zu einer Konsolidierung kommen wird, in denen vor allem Altcoin an Dynamik gewinnen werden. Ganz voran: Chainlink.

My vision of Bitcoin remains the same.



I think we'll consolidate, and in that period, we'll see altcoins picking up momentum.



At this point, Chainlink is showing some impressive upward momentum already. pic.twitter.com/5Z5A9EQbtl - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 2, 2024

Mit dieser Meinung steht er natürlich nicht allein dar. Auch Analyst Sui Sauske berichtet über das Aufwärtsmomentum von Chainlink und dass dies "ein positives Zeichen für den fortlaufenden Bullenmarkt sei"

Good morning.



$LINK's upward momentum is a positive sign for the ongoing bull market. Let's thrive - Sui Sauske (@ElrondNFT_BJ7) February 2, 2024

Aber es gibt auch kritische Stimmen.

CoinsKid warnt davor, die aktuelle Situation bei Chainlink voreilig zu interpretieren. Die Feststellung, dass Chainlink bereits 5 Wellen durchlaufen hat, könnte für ihn ein Anlass zur Vorsicht sein. Er argumentiert, dass dies möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sich von der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), leiten zu lassen und in Chainlink zu investieren.

chainlink has now put in 5 waves. This is not where you fomo in. - CoinsKid (@Coins_Kid) February 2, 2024

Für ihn könnte die Aussage bedeuten, dass Chainlink bereits einen Zyklus von Aufwärtstrends und Korrekturen abgeschlossen hat und sich in einem potenziellen kritischen Punkt befindet. Er könnte der Ansicht sein, dass der Kryptomarkt volatil ist und dass es wichtig ist, auf mögliche Rückgänge vorbereitet zu sein, anstatt in einem späten Stadium des Trends einzusteigen.

Auch wenn es dafür von einigen seiner Follower Kritik hagelte, geht CoinsKid davon aus, dass es sich bei der derzeitigen Chainlink Aufwärtsbewegung um eine Momentanaufnahme handeln könne. Somit gehe er von einer Preiskorrektur aus. Laut der Elliott-Wellen-Theorie, die besagt, dass Märkte oft in 5 Wellen voranschreiten, ist die genau diese Tatsache bei Chainlink ein möglicher Grund einer zukünfigen Abwärtskorrektur. Ob seine Krypto Prognose 2024 für Chainlink sich bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Von einem Retrace ist derzeit jedoch noch keine Spur.

Chainlink Krypto Prognose 2024

Wie sieht nun die Chainlink Krypto Prognose für 2024 aus? Welche sind realistisch, welche nicht? Van de Poppe rechnet damit, dass Chainlink in der kommenden Zeit zwischen 20 und 25 US-Dollar gehandelt wird, was ein realistisches, kurzfristigsches Kursziel darstellt.

The higher low is confirmed on $LINK.



If Ethereum picks up pace, we'll see a massive breakout on Chainlink in the coming period.



We'll likely run to $25-30 in the coming period. pic.twitter.com/D514NHv1mK - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 1, 2024

Steven Walgenbach geht hier schon etwas mehr ins Detail. Er hat in seiner mittelfristigen Prognose die Bestätigung eines symmetrischen Dreiecks auf dem täglichen Chart von Chainlink (LINK) hervorgehoben, was zu einem Preisanstieg auf über 17,20 US-Dollar geführt hat. Dies markierte das erste Mal seit dem 4. April 2022, dass LINK diese Marke erreichte, nachdem es sich zuvor in einem Abwärtstrend befand. Dieser Ausbruch wurde als ein bedeutsames bullisches Signal bewertet.

Chainlink Price Prediction: LINK Breaks Above Multi-Year Barrier With 15% Pump, Is This the Start of a Bullish Change in Trend?



A symmetrical triangle that had formed on LINK's daily chart was validated in the last week, which caused the Chainlink price to rocket past the… pic.twitter.com/32HlGXpSFf - Steven Walgenbach (@__CryptoSteve) February 2, 2024

Walgenbach empfiehlt jedoch, vor dem Eingehen von Long-Positionen auf LINK abzuwarten, bis der Preis über 20,75 US-Dollar stabilisiert ist, da ähnliche Ausbrüche in der Vergangenheit von kurzfristigen Korrekturen begleitet wurden.

Es besteht auch das Risiko, dass LINK in den kommenden Tagen wieder unter 17,20 US-Dollar fällt, was möglicherweise eine kurzfristige Korrektur auf 14,20 US-Dollar oder sogar 11,89 US-Dollar auslösen könnte.

Die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass der LINK-Preis in den nächsten 24-48 Stunden weiter steigen könnte, wobei der MACD und der RSI auf bullisches Potenzial hinweisen. Allerdings warnt Walgenbach davor, dass der RSI sich dem überkauften Bereich nähert, was auf eine mögliche Korrektur in den nächsten Tagen hinweisen könnte.

Kyle Chassé, ein weiterer Krypto Analyst, gab seine Chainlink Kurs Prognose bereits letztes Jahr ab.

My 2024 Chainlink Predictions:



1) Top 5 crypto project

2) Easy 3 digits

3) Institutions applying for $LINK ETF

4) Chainlink CCIP used by multiple banks for settling tokenized assets

5) Sergey Nazarov recognized globally for his breakthrough work with CCIP

6) Chainlink… - Kyle Chassé (@kyle_chasse) October 18, 2023

Langfristig gesehen sieht er Chainlink hier unter den Top 5 aller Kryptowährungen im dreistelligen Bereich. Sprich, Chainlink könnte es bis Ende des Jahres schaffen, bis zu 100 US-Dollar und darüber zu steigen.

Auch andere Coins können nun explodieren

Mit dem Beginn der Altcoin-Saison wird erwartet, dass verschiedene Kryptowährungen an Dynamik gewinnen. Chainlink (LINK) könnte in diesem Jahr nicht allein im Rampenlicht stehen, sondern auch neuere Kryptowährungen wie Meme Kombat (MK) könnten für Aufsehen sorgen. MK befindet sich derzeit im Presale und wird voraussichtlich mit einer Marktbewertung von etwa 10 Millionen US-Dollar in den öffentlichen Handel eintreten. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, sich bereits vor einem potenziellen Hype zu positionieren.

Can you believe that we're almost in the final stretch of our presale?



$7.9 million and approaching $8m very quickly pic.twitter.com/UszuTKH0UH - Meme Kombat (@Meme_Kombat) February 2, 2024

Meme Kombat hat ehrgeizige Pläne, indem es das Gaming-Erlebnis mit der Welt der Memes verschmelzen möchte. Dies wird durch die Integration der vielfältigen Meme-Kultur in ein innovatives Spieluniversum erreicht. Hierbei treten Meme-Figuren in Kämpfen gegeneinander an, die durch Künstliche Intelligenz visualisiert werden. Der erfolgreiche Vorverkauf hat bereits beeindruckende 8 Millionen US-Dollar an Kapital generiert, was das Interesse an diesem Ansatz unterstreicht. Die offizielle Einführung der Plattform ist für das erste Quartal 2024 geplant, was bedeutet, dass Spielbegeisterte bald in die aufregende Welt der Meme-Kämpfe eintauchen können. Der Meme Kombat Presale nähert sich seinem Abschluss, da nur noch etwa 2 Millionen US-Dollar fehlen.

Weiterhin bietet das Projekt attraktive Staking-Renditen von derzeit rund 120 Prozent, was eine Möglichkeit für ein passives Einkommen darstellt. Die transparente Token-Verteilung, bei der 50 % der Tokens im Presale, 30 % für Belohnungen, 10 % zur Unterstützung der Community und 10 % zur Gewährleistung der Liquidität beim DEX-Launch vorgesehen sind, legt eine solide Grundlage für den zukünftigen Erfolg von MK. Es lohnt sich also, einen genauen Blick auf diesen Meme-Coin zu werfen.

Jetzt $MK im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.