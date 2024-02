Am Ende hat er es doch noch geschafft. Nach einer wechselhaften Handelswoche hat der DAX am heutigen Freitag ein neues Allzeithoch markiert. Dieses war zwar nicht von Dauer. Spielverderber waren unter anderem US-Arbeitsmarktdaten. Ein Blick auf die nächsten Zielmarken beim deutschen Leitindex lohnt sich dennoch.Die Euphorie nach den Zahlen von Amazon und Meta kam heute auch an der deutschen Börse an. Mit dem Rückenwind aus Übersee hat der DAX im Tagesverlauf zum zweiten Mal in seiner Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...