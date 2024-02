Wien (www.fondscheck.de) - Der mit Problemen kämpfende Schweizer Asset Manager GAM hat eine Sorge weniger, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft habe ihre Drittfonds-Sparte an die irische Carne Group übertragen.Die Schweizer Fondsgesellschaft GAM habe ihren Geschäftsbereich Fund Management Services (FMS) in Luxemburg und der Schweiz am 1. Februar an die in Irland ansässige Carne Group übertragen. Dies habe der strauchelnde Asset Manager mitgeteilt. Der Transfer der Sparte, mit der GAM Drittanbietern die Auflage und Betreuung von Fonds angeboten habe, sei im Juni 2023 angekündigt worden. Als Preis seien damals 2,25 Millionen Euro für die Luxemburger und 500.000 Schweizer Franken für die Schweizer Einheit genannt worden. ...

