Apple hat am Vorabend insgesamt gute Zahlen für das abgelaufene erste Quartal vorgelegt, in China aber einen deutlichen Rückschlag erlitten. Auch mit dem Ausblick für das laufende Quartal konnte der Tech-Riese nicht überzeugen. Das spiegelt sich am Freitag nicht nur in der Kursentwicklung, sondern auch in vielen Analystenkommentaren wider.Als einer der ersten hatte sich Brandon Nispel von KeyBank zu den Zahlen von Apple geäußert. Er monierte, dass die Entwicklung in den beiden Regionen Amerika und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...