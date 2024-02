DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 3. Februar bis Montag, 5. Februar (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 5. Februar 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Januar *** 06:30 SE/Nordea Bank, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +18,5 Mrd Euro zuvor: +20,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -2,4% gg Vm zuvor: +3,7% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,6 zuvor: 49,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 45,0 1. Veröff.: 45,0 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,2 1. Veröff.: 44,2 zuvor: 44,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,1 1. Veröff.: 47,1 zuvor: 47,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 48,4 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,9 1. Veröff.: 47,9 zuvor: 47,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 53,4 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/-10,5% gg Vj zuvor: -0,3%gg Vm/-8,8% gg Vj *** 11:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Jahresergebnis *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 51,4 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 52,1 Punkte zuvor: 50,6 Punkte 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner Rede beim Jahresempfang der Deutschen Börse, Eschborn 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahreseröffnung 2024 - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch bei Arcelormittal in Bremen (Pk ab 15 Uhr) und Glencore in Nordenham (Pk ab 17 Uhr) -KR/Samsung Electronics Co Ltd, Verhandlung gegen Chairman Lee Jae-yong wegen Aktienkursmanipulation, Buchhaltungsbetrug und weiterer Unregelmäßigkeiten im Fusionsfall von 2015 (Cheil Industries Inc. und Samsung C&T Corp.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

