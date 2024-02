Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es war erneut eine Woche im Zeichen der Notenbanken, diesmal der US-Notenbank, so die Deutsche Börse AG.Am Mittwoch habe FED-Chef Powell zwar die gute Inflationsentwicklung betont und das Zinsniveau - wie erwartet - unverändert gelassen. Er habe aber auch deutlich gemacht, dass eine erste Zinssenkung im März unwahrscheinlich sei, die Inflation müsse sich erst noch nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegen. "Das überraschte den Markt doch ein wenig", kommentiere Tim Oechsner von der Steubing AG. Die Zinserwartungen seien aber nicht erschüttert worden: "FED-Chef Powell hat eine baldige Leitzinssenkung als unwahrscheinlich bezeichnet, dies ändert aber nichts am Bild einer im Jahresverlauf anstehenden Zinswende", erkläre Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. ...

