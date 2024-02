Der Goldpreis konnte sich gestern von den anfänglichen Verlusten erholen und im Plus schließen. Auch die Minenaktien sendeten wieder einmal ein Lebenszeichen. In den kommenden Wochen kommen gleich mehrere große Produzenten mit ihren Jahreszahlen heraus. Vor allem der Ausblick dürfte wegweisend für die Richtung der Minen in den kommenden Wochen werden.2023 war alles andere als ein berauschendes Jahr für Newmont, Barrick und Co. Vor allem auf den Joint Ventures der beiden Konzerne, Nevada Gold Mines ...

