Erwerb des Technologiezentrums in Deutschland beschleunigt die Pläne von EAM, als erstes Unternehmen in Asien LFP-Kathoden außerhalb Chinas herzustellen

Epsilon Advanced Materials (EAM) hat heute den Erwerb eines Technologiezentrums für aktive Kathodenmaterialen in Moosburg (Deutschland) abgeschlossen und ist damit das erste Unternehmen weltweit, das Herstellern sowohl Kathoden- als auch Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien liefern kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201069010/de/

Vikram Handa, Managing Director, Epsilon Advanced Materials (center), stands with employees at the lithium-ion phosphate (LFP) cathode active material technology center in Moosburg, Germany. Epsilon Advanced Materials acquired the facility, positioning the company to lead the electric vehicle battery industry in cathode material manufacturing. (Photo: Business Wire)

Durch diesen Kauf ist EAM in der Lage, Indien zum ersten Land Asiens zu etablieren, das außerhalb von China LFP-Kathodenmaterialien herstellt. Ungefähr 70 der Kathodenmaterialien und 100 der LFP-Kathoden für Lithium-Ionen-Batterien werden derzeit in China gefertigt.

"Diese Akquisition bekräftigt unser Engagement, innovative Lösungen für den sich entwickelnden Markt für Elektrofahrzeugbatterien zu bereitzustellen", sagte Vikram Handa, Geschäftsführer von EAM. "Das fortschrittliche Technologiezentrum in Moosburg positioniert uns strategisch, um branchenweit bei der Herstellung von Kathodenmaterial eine Führungsposition einzunehmen."

Der Erwerb des Technologiezentrums für aktive Kathodenmaterialien von Johnson Matthey festigt die Marktstellung von EAM als globaler Anbieter von Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge und hat das Potenzial, die Landschaft der Elektromobilität neu zu gestalten, indem die Abhängigkeit des Batteriemarktes von China verringert wird.

Epsilon hatte zuvor eine Investition in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar für die Errichtung eines Werks zur Herstellung von Batterieanodenmaterialien in Bellari, Karnataka (Indien) angekündigt. EAM plant außerdem den Bau einer 650 Mio. US-Dollar teuren Anlage zur Herstellung von Graphitanodenmaterial in Brunswick County, North Carolina (USA) und investiert 600 Mio. Euro in die Entwicklung einer Graphitverarbeitungsanlage in Vaasa (Finnland).

"Wir sind stolz darauf, dass EAM jetzt mit einem bewährten und leistungsstarken aktiven Kathodenmaterial an den Markt gehen kann, was einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf unsere Fähigkeiten darstellt", sagte Sunit Kapur, CEO von EAM. "Durch die Integration der Kathodenexpertise aus dem Moosburger Technologiezentrum mit unserem Anodengeschäft sind wir in der Lage, unseren Kunden umfassende Lösungen anzubieten, die ihnen Anoden und Kathoden liefern, um die Leistung ihrer Batterien zu optimieren."

Die Batteriehersteller gehen zunehmend zur LFP-Kathode über, die eine längere Lebensdauer hat, eine bessere Entlade- und Ladeeffizienz bietet, bei höheren Temperaturen eine bessere Leistung erbringt und im Vergleich zu anderen Kathodenmaterialien wie Nickel und Kobalt kostengünstiger, wartungsfrei sowie extrem sicher und leicht ist.

Der erste Spatenstich für die EAM-Anlage in Indien ist für 2024 geplant, um 2025 eine groß angelegte Produktionsanlage zur Kundenqualifizierung zu errichten, die bis 2030 auf 100.000 Tonnen ausgebaut werden soll.

Die Anlage in Moosburg, in der etwa 25 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung sowie im Betrieb beschäftigt sind, verkürzt die Zeitspanne für die Technologieentwicklung und das Scale-up von EAM erheblich. Das Zentrum ist in der Lage, LFP- und Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP)-Kathoden in kleinen Chargen im Labormaßstab bis hin zu Material im Pilotmaßstab herzustellen. Es verfügt über eine vielseitige Pilotanlage zur Qualifizierung von Kunden, in der neue Materialien validiert werden können, und nutzt ein Hydrothermalverfahren, das eine sauberere Metallverarbeitungslösung bietet, was zu einer umweltfreundlicheren Lieferkette für Batteriemetalle führt.

Über Epsilon Advanced Materials

Epsilon Advanced Materials ist führend im Bereich der Batteriematerialien und produziert hochkarätige, innovative und umweltbewusste Materialien für Lithium-Ionen-Batterien (LiB). Epsilon wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai. Die Mission von Epsilon ist es, den Übergang der globalen Batterieindustrie zu sauberer und grüner Energie zu unterstützen. Mit einer bedeutenden Präsenz in Europa, Nordamerika und Südostasien setzt Epsilon weiterhin Maßstäbe in der Branche. https://www.epsilonam.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201069010/de/

Contacts:

Medien-Ansprechpartner USA:

John Tews

French/West/Vaughan

248-320-3814

jtews@fwv-us.com

Earl Whipple

French/West/Vaughan

215-847-2647

ewipple@fwv-us.com

Medien-Ansprechpartner Indien:

Sandeep Kumar

Epsilon Carbon Pvt. Ltd.

+91 22 22712800

sandeep.kumar@epsiloncarbon.com