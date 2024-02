Deckers Outdoor ist neben den ganzen Techies wie Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia oder Adobe eine wunderschöne Beimischung für ein langfristig ausgerichtetes Depot. Die Aktie läuft wie an der Schnur gezogen. In den letzten zwölf Monaten hat das Papier 75 Prozent zugelegt. Nike dagegen kommt auf ein Minus von 10 Prozent, Adidas liegt bei einem Plus von 10 Prozent. Deckers hat tolle Brands im Portfolio: von der angesagten Laufschuhmarke Hoka, über die hippen UGG-Boots bis hin zur Sufermarke Sanük ...

Den vollständigen Artikel lesen ...