Börsenexperte Uwe Lang nimmt im wO-Interview drei der meistdiskutierten Aktien der wallstreetONLINE-Community unter die Lupe. Der Herausgeber der Börsensignale bleibt trotz der jüngsten Höchststände an den Börsen eher vorsichtig und ist derzeit nur zu 25 Prozent im Aktienmarkt investiert. Lang sieht in der anhaltenden Investitionsbereitschaft, getrieben durch niedrige Zinsen und die Hoffnung auf Impulse durch künstliche Intelligenz, Gründe für den Optimismus am Markt. Allerdings warnt er auch vor einer möglichen Korrektur im Laufe des Jahres und rät zur Vorsicht. Besonderes Augenmerk legt Lang auf die Commerzbank, die er aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen und einer unterbewerteten Marktstellung als attraktives Investment hervorhebt. Was Lang über ein Engagement beim Düngemittel-Spezialisten K+S denkt und wie er zum Thema Gold steht: Das und mehr im Interview!