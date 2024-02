Uranium Energy Corp. durchschnitt 6,28 % eU3O8 über 2,9 Meter in einer 25-Meter-Linie außerhalb des Roughrider East Zone Vorkommens, U.S. Critical Metals gab Bohrergebnisse vom Clayton Ridge Lithium-Projekt bekannt und Calibre Mining zeigt weiterhin Bonanza-Bohrergebnisse entlang des mehrere Kilometer langen Panteon VTEM-Goldkorridors im Limon-Minenkomplex mit Topergebnissen von bis zu 111,92 g/t Gold auf 4,1 Metern und 33,60 g/t Gold auf 2,6 Metern. Unternehmen im Überblick: US Critical Metals Corp. ISIN: CA90366H1010 , WKN: A3DHEZ , FRA: 0IU0.F , TSXV: USCM.V Weitere Videos von US Critical Metals Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/us-critical-metals-corp/ Calibre Mining Corp. ? https://www.calibremining.com/ ISIN: CA13000C2058 , WKN: A2N8JP , FRA: WCLA.F , TSX: CXB.TO Weitere Videos von Calibre Mining Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/calibre-mining-corp/ Uranium Energy Corp. ? https://www.uraniumenergy.com/ ISIN: US9168961038 , WKN: A0JDRR , FRA: U6Z.F , Valor: 2388623 Weitere Videos von Uranium Energy Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/uranium-energy-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Lithium Uran Uranium Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV