Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie, hat heute seine bahnbrechende Partnerschaft mit Kelvin Kiptum bekannt gegeben, dem Marathon-Weltrekordhalter bei den Männern und einzigen Athleten, der einen Marathon in weniger als zwei Stunden und einer Minute absolviert hat. Als Amazfit-Botschafter wird Kiptum die Amazfit Cheetah Pro zur Verwaltung von Training und Rennen und den Amazfit Helio Ring zur Optimierung der Regeneration vor den Marathonläufen in Rotterdam und Paris nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201223999/de/

Amazfit ambassador Kelvin Kiptum set to break marathon world record (Graphic: Business Wire)

Zepp Health zeigte sich begeistert von dieser dynamischen Partnerschaft. Pengtao Yu, VP für Industrial Design, Brand Consumer Marketing, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit zwischen Amazfit und Kelvin Kiptum. Als Unternehmen für Gesundheitstechnologie sind wir stolz darauf, Kelvin in seinem Bestreben zu unterstützen, Rekorde zu brechen und Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren, ihre eigenen Gesundheits- und Fitnessziele zu verfolgen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement, Menschen durch intelligente Fitnesslösungen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen."

Kelvins jüngste Marathonleistung in Chicago, bei der er eine bemerkenswerte Zeit von 2:00:35 erzielte, bildet die Grundlage für eine außergewöhnliche Zusammenarbeit. Der 24-jährige Läufer, der zuletzt die Marathons in Valencia und London gewonnen hat, will im April in Rotterdam die 2-Stunden-Marke knacken und bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Gold holen.

Um seine Vorbereitung zu unterstützen, wird Kelvin die Amazfit's Cheetah Pro tragen. Diese spezielle Laufuhr verfügt über die MaxTrack Dualband-GPS-Antenne mit zirkularer Polarisation und einer Genauigkeit von 99,5 eines professionellen GPS-Ortungsgeräts sowie über den innovativen Zepp Coach eine KI-Lösung, die maßgeschneiderte Pläne für Athleten erstellt, die sich optimal auf einen Marathon vorbereiten möchten. Diese hochmoderne Technologie wird Kelvin dabei unterstützen, die letzten Details seines Trainings zu verfeinern.

Kelvin Kiptum freut sich sehr über die Zusammenarbeit: "Die Zusammenarbeit mit Amazfit für diese bahnbrechende Reise ist wirklich aufregend. Die Amazfit Cheetah Pro ist ein fester Bestandteil meines Trainingsprogramms geworden. Da ich in Rotterdam die 2-Stunden-Marke knacken und bei den Olympischen Spielen in Paris Gold holen möchte, bin ich zuversichtlich, dass Amazfit mein ultimativer Verbündeter sein wird, um die Grenzen des menschlichen Potenzials zu erweitern. Gemeinsam werden wir neu definieren, was möglich ist."

Diese Partnerschaft geht über die Rennstrecke hinaus. Kiptum nutzt auch den kürzlich angekündigten Amazfit Helio Ring, um die Kontrolle über seine Genesung zu übernehmen, wobei die BioTracker- und EDA-Sensoren des intelligenten Rings eine eingehende Analyse der Schlafqualität, der mentalen und körperlichen Bereitschaft sowie des emotionalen Zustands ermöglichen.

Die Symbiose zwischen Amazfit und Kelvin Kiptum ist sinnbildlich für das gemeinsame Engagement, Grenzen zu überwinden. So wie die Smartwatch und der Smartring der Marke für Athleten entwickelt wurden, die mit Hilfe von Spitzentechnologie Grenzen überschreiten wollen, ist Kelvin Kiptum ein Beispiel für das grenzenlose Potenzial menschlicher Fähigkeiten.

Durch strategische Partnerschaften mit Spitzensportlern wie Kelvin Kiptum will Amazfit eine Plattform schaffen, die geografische Grenzen überschreitet und aufstrebenden und professionellen Sportlern wertvolle Einblicke in Leistung, Training und Ausdauer bietet.

Die Amazfit Cheetah Pro ist unter Amazfit.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Der Amazfit Helio Ring wird noch in diesem Frühjahr auf den Markt kommen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.amazfit.com/en

