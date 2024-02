Am Donnerstag ging es bei Novo Nordisk eher ruhig zu und die Kurse konnten sich nur noch leicht verbessern. Zuvor legte die Aktie aber erneut einen Kurssprung hin und auf 5-Tages-Sicht sind aktuell Zugewinne von rund 8,5 Prozent zu bejubeln. Zu Wochenbeginn konnte der dänische Pharmakonzern einmal mehr mit sehr guten Zahlen punkten.Anzeige:Um mehr als 30 Prozent konnten Umsatz und Gewinn bei Novo Nordisk (DK0062498333) im vergangenen Jahr zulegen, was vor allem auf den gigantischen Erfolg mit der Abnehmspritze Wegovy zurückzuführen ist. Darauf will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...