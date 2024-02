DJ PTA-Adhoc: NSI Asset AG: Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt beabsichtigt - Einbeziehung in den m:access der Börse München bleibt aufrechterhalten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/02.02.2024/19:46) - Hamburg, 2. Februar 2024. Vorstand und Aufsichtsrat der NSI Asset AG (WKN A1RFHN / ISIN

DE000A1RFHN7 und WKN A32VPV / ISIN DE000A32VPV8) ("NSI") haben heute Nachmittag

beschlossen, den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft ("NSI-Aktien") zum Handel

im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die

Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Großaktionärin KD Investment & Consulting GmbH,

Hamburg, getroffen, die heute mit gesonderter Veröffentlichung bekannt gemacht hat, allen

Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot und Delisting Angebot ("Delisting-

Übernahmeangebot") zu unterbreiten.

Die Notierung im regulierten Markt mit den damit verbundenen Kosten und Anforderungen an die

Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen ist aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat nicht

passend für die Gesellschaft in ihrer heutigen Größe, Aufstellung, Ausrichtung und Umfang des

Geschäftsbetriebs. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen daher das Delisting-Übernahmeangebot.

Die KD Investment & Consulting GmbH hält bereits unmittelbar 12,42 % des Grundkapitals und

der Stimmrechte der NSI.

Das Delisting-Übernahmeangebot startet nach Gestattung der Angebotsunterlagen durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Der Widerruf der Börsennotierung wird

sodann ebenfalls beantragt.

Der Börsenhandel wird für die Aktionäre weiterhin gewährleistet. Die NSI-Aktien sind bereits seit

dem 3. Juli 2023 und bleiben zukünftig in den Handel im m:access der Börse München

einbezogen. Mit dem sog. Downlisting wird eine deutlich reduzierte Kostenbelastung erwartet.

(Ende)

