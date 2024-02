Neu gestalteter Test des GMAC genießt weiterhin das Vertrauen von Bewerberinnen und Bewerbern sowie Hochschulen

RESTON, Virginia, Feb. 02, 2024hat der Graduate Management Admission Council) heute bestätigt, dass diese nun die einzige Version der GMAT-Prüfung ist, die potenziellen Testteilnehmern auf der ganzen Welt zur Verfügung steht. GMAC, ein weltweiter Verband, der führende Business Schools vertritt, hat im vergangenen Herbst die aktualisierte Version der am weitesten verbreiteten Prüfung für Wirtschaftshochschulen parallel zum bestehenden GMAT angeboten, um den Kandidatinnen und Kandidaten die Vorbereitung und Bewerbung für Wirtschaftshochschulen zu erleichtern.



Der GMAT, der vor sieben Jahrzehnten eingeführt wurde, ist der Goldstandard, da er ständig weiterentwickelt wird, um seine psychometrische Strenge zu bewahren und gleichzeitig ein höchst relevanter Indikator für die Vorbereitung der Bewerberinnen und Bewerber auf ein Wirtschaftsstudium zu bleiben. Der Test wurde im letzten Jahr überarbeitet und bietet nun eine effizientere Prüfungserfahrung und flexible neue Funktionen, um die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zu einer kaufmännischen Ausbildung und Karriere besser zu unterstützen.

"Das überwältigend positive Feedback, das wir von vielen erhalten haben, die an der neuesten Ausgabe des GMAT teilgenommen und die dadurch neues Selbstvertrauen für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Business School an einer Business School gewonnen haben, hat uns beruhigt und ermutigt", so Joy Jones, CEO des GMAC. "Ich glaube, dass wir das erreicht haben, was wir uns zu Beginn der Neugestaltung der Prüfung vor mehr als zwei Jahren vorgenommen haben, nämlich den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten in den wichtigsten und gefragtesten Bereichen wie kritisches Denken und Datenintelligenz bestmöglich unter Beweis zu stellen. Wir sind zuversichtlich, dass die Wirtschaftshochschulen von dem steigenden Interesse und dem Engagement eines breiteren und umfassenderen globalen Bewerberpools profitieren werden."

Der GMAC veröffentlichte die GMAT Focus Edition nach umfangreichen Forschungsarbeiten mit Hunderten von Bildungsexperten und eingehenden Konzepttests mit Tausenden von Studieninteressierten weltweit. Mit nur drei 45-minütigen Abschnitten, einschließlich des neu entwickelten Abschnitts zu Dateneinblicken, ist er fast eine Stunde kürzer als die vorherige Version des GMAT und erfordert die Vorbereitung von weniger Inhalten. Die frühere Version des GMAT-Tests ist zwar nicht mehr erhältlich, die Testergebnisse sind jedoch noch fünf Jahre lang gültig. Testteilnehmende und Schulen haben hilfreiche Informationen erhalten, damit sie die Ergebnisse beider Prüfungsausgaben in diesem Zeitraum problemlos nutzen können.

"Die Neugestaltung macht die Prüfung zielgerichteter, zugänglicher und weniger abschreckend. Aber zielgerichteter bedeutet nicht, dass es einfacher oder weniger wertvoll ist. Es bedeutet einfach intelligenter", so Rodrigo Malta, Managing Director of MBA Recruitment and Admissions an der McCombs School of Business der University of Texas.

Sun Long, Executive Director des internationalen MBA-Programms an der chinesischen Fudan-Universität, merkte an, dass seine Schule zu den vielen Top-Wirtschaftshochschulen weltweit gehöre, die die neueste Version des GMAT positiv aufgenommen hätten. "Die neue Prüfung hat dazu beigetragen, dass wir den Bedürfnissen der Kandidatinnen und Kandidaten für MBA-Studiengänge besser gerecht werden und gleichzeitig die Talentauswahl der Wirtschaftshochschulen in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld verbessern können."

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Wirtschaftshochschulen mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich der postgradualen Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulausbildung unterstützen. Der Graduate Management Admission Test (GMAT), der vom GMAC entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung für Wirtschaftshochschulen.

Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte vertrauen jedes Jahr auf die Plattformen des GMAC, darunter mba.com , GMAC Tours und BusinessBecause , um sich über MBA- und Business-Master-Programme zu informieren, Kontakte zu Schulen auf der ganzen Welt zu knüpfen, sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden sowie sich beraten zu lassen, wie sie ihre wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungs- und Karriereziele erfolgreich erreichen können. Der GMAC ist eine globale Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

Medienkontakt: