Velos, ein bedeutender Lieferant im IoT-Konnektivitätssektor (Internet of Things), gibt die Ernennung von Colin Chew zu seinem neuen Chief Executive Officer bekannt.

Als Nachfolger von Graeme Millar übernimmt Colin Chew die Aufgaben in einer Phase, die durch entscheidende Meilensteine unter der Leitung von Graeme Millar gekennzeichnet ist, darunter die Ausgliederung aus JT und die Übernahmen von TopConnect und NextM2M. Dieser Führungswechsel spiegelt den laufenden strategischen Plan des Vorstands für Velos wider, indem er sein Engagement für Wachstum und sein Streben nach Führungsverantwortung im IoT-Bereich unterstreicht.

Phil Male, Chair of Velos, kommentierte den Führungswechsel mit den Worten:

"Das Board erkennt die Beiträge von Graeme Millar während seiner Zeit als CEO an und wünscht ihm viel Erfolg für die Zukunft. Durch unseren Führungswechsel versprechen wir uns die Aufrechterhaltung unserer geschäftliche Dynamik und den weiteren Ausbau basierend auf dem starken Fundament, das wir in den in den letzten Jahren geschaffen haben."

Die Ernennung von Colin Chew kommentierte Phil Male mit den Worten:

"Velos ist nun hervorragend positioniert, um weitere signifikante Schritte in der IoT-Branche zu erzielen. Wir sind äußerst erfreut, Colin Chew als unseren neuen CEO willkommen heißen zu dürfen. Mit seiner mehr als zwanzigjährigen Erfahrung im IoT-Sektor und einem beachtlichen Renommee als IoT-Kenner bringt Colin Chew einen reichen Wissensschatz in unser Unternehmen ein, der die Bereiche Sales, Marketing, Product Management und FuE umfasst.

"Die hervorragende Karriere von Colin Chew bei Semtech, Sierra Wireless, IBM und Lucent Technologies prädestiniert ihn auf einzigartige Weise für diese Aufgabe. Seine Expertise und visionäre Führerschaft sind entscheidend, um Velos als Vorreiter im IoT-Markt voranzubringen. Unter seiner Leitung sind wir für weitere Innovationen gerüstet und bestens positioniert, um mit unserer modernen IoT-Technologie neue Maßstäbe zu setzen."

Colin Chew, der neue CEO, teilte seine Vision:

"Ich bin äußerst erfreut, nun in das Unternehmen Velos eintreten zu dürfen ein Unternehmen, das sich als globaler Akteur im IoT-Konnektivitätssektor etabliert hat. Mit Blick auf die Zukunft freue ich mich nicht nur auf den Ausbau des hohen Servicestandards von Velos, sondern auch auf die Enthüllung aufregender Neuentwicklungen.

"Wir konzentrieren uns auf zahlreiche bahnbrechende Innovationen, die unser Angebot im IoT-Konnektivitätssektor erheblich verbessern werden. Ich freue mich auf die Präsentation unserer Ideen auf dem kommenden Mobile World Congress 2024 (MWC) in Barcelona.

"Unser Fokus liegt auf neuen Industriestandards, um eine kundenorientierte Lösung zur Verfügung zu stellen, die eine zuverlässige, robuste, skalierbare und sichere Verbindung bietet. Dabei handelt es sich nicht lediglich um das nächste Kapitel für mich und Velos, sondern um einen transformativen Moment für unsere Branche, da wir Vorreiter sind, um neue Möglichkeiten im IoT-Konnektivitätssektor zu erschließen."

Über Velos IoT

Velos IoT ist ein globaler Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen mit umfassender Erfahrung in der Bereitstellung von Serviceleistungen durch proprietäre Kern- und Roaming-Vereinbarungen. Wir unterstützen weltweit mehr als 17 Millionen SIMs und bieten Konnektivitätslösungen für Unternehmen aller Größen von kleinen Fachbetrieben bis hin zu Großunternehmen.

Unabhängig davon, ob Ihre Serviceleistungen eine sichere Konnektivität, niedrige Latenz und globale Abdeckung erfordern oder Ihre Planung auf SIM oder eSIM beruht, können wir die Agilität, Resilienz und Skalierbarkeit für Ihr wachsendes Unternehmen bieten.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unserer starken finanziellen Basis können Sie sich auf ein Team von mehr als 120 Fachleuten verlassen. Wir bieten mehr als 600 globale Netzwerke, eine der umfassendsten LPWA-Netzwerkabdeckungen auf dem Markt und eine proprietäre Konnektivitätsmanagement-Plattform zur Überwachung Ihrer Geräte. Velos IoT ist bestrebt, den Kunden einen nachhaltigen, skalierbaren, konformen und sicheren Zugriff auf Konnektivität zu ermöglichen.

