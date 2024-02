Mit Wirkung vom 1. Februar 2024 sind die Executive Partner Maciej Suchy und Adam Bartelik dem Eigentümerkreis von Navitas Wind A/S beigetreten. Die neuen Miteigentümer bringen solide Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien mit und verstärken damit die Dynamik von Navitas Wind auf dem internationalen Markt.

In the picture, you can see the new ownership group and board of directors of Navitas Wind A/S. From left Maciej Suchy, Rene Kildsgaard, Martin Jacobsen, Kuno jacobsen, Glenn Aagesen and Adam Bartelik. (Photo: Business Wire)

Kuno Jacobsen, CEO von Navitas Wind A/S:

Seit unserem Start im Jahr 2019 haben wir viele interne Ressourcen darauf verwendet, eine solide Grundlage für Navitas Wind zu schaffen. Innerhalb des Managementteams haben wir uns darauf konzentriert, eine Organisation mit einem starken, tatkräftigen Antrieb und einer professionellen Denkweise zu entwickeln sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter. Jetzt gehen wir in das fünfte Jahr des Bestehens von Navitas und setzen unsere Wachstumsreise gemeinsam mit Maciej und Adam fort. Damit können wir unter anderem die Kompetenzen des Unternehmens ausbauen, unser Geschäftsfeld erweitern und uns noch stärker auf internationale Projekte konzentrieren."

International erfahrene Persönlichkeiten aus der Branche:

Kurzinformation über Maciej Suchy

Umfassende operative und kommerzielle Erfahrung im Windenergiesektor, insbesondere in den Bereichen Bauprojektmanagement, Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Personalmanagement.

Maciej sagte: "Ich fühle mich sehr glücklich, begeistert und aufgeregt, dieser enthusiastischen Organisation beizutreten, in der der Qualitätsservice durch einen innovativen Fun&Work-Ansatz erreicht wird. Wo das STOLZE und GLÜCKLICHE Team sich nur darauf konzentrieren kann, sein BESTES zur Zufriedenheit der Kunden zu liefern. Wie cool ist das ...? Mit großem Respekt verpflichte ich mich, mein Bestes zu geben, um das Unternehmen Navitas mit allen neuen innovativen Projekten weiter wachsen zu lassen."

Kurzinformation über Adam Bartelik

Umfassende operative und projekttechnische Erfahrung im Windenergiesektor, spezialisiert auf Bauprojektmanagement, Entwicklung neuer Konzepte und Personalmanagement.

Adam sagte: "Leidenschaft und Herausforderungen, kein einfaches Geschäft, das man nur mit Menschen machen kann, die die gleiche Vision haben. Das Unternehmen so zu gestalten, zu entwickeln und ständig zu verbessern, dass jeder stolz darauf ist, dazuzugehören. Das ist es, was mich motiviert, auf privater und beruflicher Ebene mit Navitas und Freunden zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, an der Entwicklung eines Unternehmens mitzuwirken, das die Bedürfnisse der Kunden erfüllt und ein idealer Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter ist. Lassen Sie uns die nächste Stufe erreichen."

Die strategische Entscheidung von Navitas, Maciej und Adam an Bord zu holen, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Stärkung unserer unternehmerischen Fähigkeiten. Sie ist unerlässlich, um das Unternehmen in seine nächste Entwicklungsphase zu führen. Unser Ziel ist es, unsere geografische Reichweite zu vergrößern und die Palette der Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, zu erweitern, um Navitas als schlüsselfertigen Komplettanbieter im Bereich der erneuerbaren Energien zu positionieren.

Sowohl Maciej als auch Adam bringen eine dynamische Mischung aus Tatkraft und Fachwissen mit, die für unseren ehrgeizigen Weg von entscheidender Bedeutung ist. Ihre Einbeziehung in den strategischen Planungsprozess, die das nachhaltige Wachstum von Navitas sicherstellt und unsere Position auf dem Markt festigt.

Der Energiesektor befindet sich international in einer entscheidenden Industrialisierungsphase.

Wir bei Navitas sind davon überzeugt, dass unsere Bemühungen um die Integration fortschrittlicher Technologien und nachhaltiger Methoden der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft sein werden. Durch die Sicherung des zukünftigen Wachstums von Navitas Wind A/S und die Beibehaltung unseres hohen Qualitätsniveaus in der Windindustrie gehen wir zuversichtlich in eine neue und spannende Phase des Unternehmenswachstums.

www.navitaswind.com

