Neues Forschungszentrum will bahnbrechende Fortschritte in der Dermatologie erzielen und Lösungen für gesunde und allergische Haut finden

Clinique und die Icahn School of Medicine am Mount Sinai gaben heute eine philanthropische Partnerschaft zur Gründung des Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center bekannt. Das Zentrum wird zukunftsweisende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Dermatologie entwickeln und die biologischen Grundlagen der Hautalterung, der Hautallergien und der entzündlichen oder ekzematösen Hauterkrankungen, einschließlich Ekzeme (oder atopische Dermatitis) und Kontaktdermatitis, erforschen. Die Partnerschaft basiert auf der gemeinsamen Mission, dermatologische Forschung zu betreiben, die das Leben von Patienten verbessert, und wird sich auf anwendbare wissenschaftliche Entdeckungen und führende Innovationen konzentrieren, um die Allergiewissenschaft zu modernisieren und innovative Lösungen für diese Hautkrankheiten zu finden.

Die im Rahmen des Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center durchgeführte Forschung zielt darauf ab, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, um die Entwicklung neuer topischer und systemischer Behandlungen zu beschleunigen, die zur Linderung allergischer Hauterkrankungen beitragen. Vorrangiges Ziel ist es, eine Brücke von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung in der Klinik zu schlagen, um das Leben der Menschen durch gesunde Haut zu verbessern. Durch die Untersuchung gesunder Haut sowie der Haut von Menschen mit atopischer Dermatitis und anderen allergischen Hauterkrankungen können die Forscher lernen, wie man die sichtbaren Zeichen des Alterns bei allen Menschen sowie bei Patienten mit Ekzemen, die Anzeichen einer vorzeitigen oder beschleunigten Alterung zeigen, deutlich verlangsamen kann. Die Erkenntnisse aus dieser Forschung sollen zu Fortschritten im Bereich der Dermatologie und der Hautgesundheit führen. Darüber hinaus werden sie Clinique bei künftigen Produktinnovationen informieren und inspirieren, um weitere Lösungen für Menschen mit allergischer oder empfindlicher Haut anzubieten.

"Als eine Marke, die seit ihrer Gründung von Dermatologen geleitete und auf Allergien getestete Lösungen anbietet, ist Clinique stolz darauf, mit der renommierten Institution Icahn Mount Sinai und ihrem Team von medizinischen Wissenschaftlern unter der Leitung der weltweit anerkannten Expertin für allergische und entzündliche Hauterkrankungen, Dr. Emma Guttman, zusammenzuarbeiten. Wir sind begeistert von dem Engagement des Teams für die Erforschung und künftige Entdeckung allergischer Haut und ihrer Auswirkungen auf das Leben, einschließlich der Alterung. Unser gegenseitiges Engagement und unser fester Glaube daran, dass eine schöne Haut für alle geschaffen und erhalten werden kann, spornt uns an. Ich bin zuversichtlich, dass diese erstmalige Partnerschaft bahnbrechende Forschungen von führenden Ärzten und Wissenschaftlern ermöglichen wird, die sich dem Fortschritt der Allergiewissenschaft verschrieben haben", so Michelle Freyre, President, Global Brands, Clinique.

Dr. Emma Guttman, MD, PhD, Waldman-Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Dermatologie an der Icahn School of Medicine, eine Vorreiterin der dermatologischen Wissenschaft, hat ihre Karriere der Verbindung von Wissenschaft und Praxis gewidmet, um das Leben der Patienten zu verbessern. Ihre Arbeit hat zu neuen therapeutischen Zielen für Patienten geführt, die an entzündlichen Hauterkrankungen leiden. Inspiriert durch ihre persönliche und familiäre Geschichte mit Ekzemen und anderen allergischen Erkrankungen hat es sich Dr. Guttman zur Aufgabe gemacht, empfindliche Haut zu lindern.

"Jahrelange, chronisch entzündete Haut spielt eine Rolle bei der vorzeitigen Alterung. Umfangreiche Forschungsarbeiten haben uns geholfen, die molekulare Landkarte der mit Allergien verbundenen Hautkrankheiten wie Ekzeme und Kontaktdermatitis zu verstehen, und wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt, um diese und andere Krankheiten zu behandeln. Mit der Unterstützung von Clinique werden wir weiterhin aktiv gezielte Ansätze zur Umkehrung ekzematöser und allergischer Hautkrankheiten erforschen, mit dem Ziel, eine gesunde Haut zu schaffen und zu erhalten. Im Gegenzug wollen wir dieses Verständnis nutzen, um den Prozess der altersbedingten Entzündung oder "Inflammaging" von vornherein anzugehen und zu verhindern", sagt Dr. Guttman, der auch das Center of Excellence in Eczema am Mount Sinai und das Laboratory of Inflammatory Skin Diseases am Icahn Mount Sinai leitet.

Das Laboratory of Inflammatory Skin Diseases am Icahn Mount Sinai beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit atopischer Dermatitis, Kontaktdermatitis, Alopecia areata und anderen entzündlichen Hauterkrankungen. Es hat paradigmatische Entdeckungen über die immunologischen Grundlagen der atopischen Dermatitis gemacht und damit die Tür zu neuen Therapien geöffnet. Dr. Guttmans Labor entwickelte die einzigen umfassenden molekularen Karten der atopischen Dermatitis, die die Hautdifferenzierung und die Immunschaltkreise definieren, die diese Krankheit über alle Phänotypen und Altersgruppen hinweg charakterisieren. Diese Arbeit auf dem Gebiet der atopischen Dermatitis/des Ekzems hat direkt zu vielen der kürzlich entwickelten Behandlungen für diese Krankheit beigetragen, was Dr. Guttman und ihrem Labor einen einzigartigen Platz in der Spitzengruppe der Dermatologie und Immunologie weltweit eingebracht hat.

Clinique arbeitet seit langem mit Dermatologen zusammen, darunter auch mit dem Gründer und Dermatologen Norman Orentreich, MD, und bezieht die Erkenntnisse der Patienten seit 1968 in seine Innovationen ein. Seine Kinder, Dr. Catherine Orentreich und Dr. David Orentreich, die leitenden Dermatologen der Marke, führen das Erbe ihres Vaters für Clinique fort. Dr. David Orentreich ist stellvertretender klinischer Professor für Dermatologie am Icahn Mount Sinai, und er und Dr. Catherine Orentreich sind Mitglieder des Mount Sinai Dermatology Advisory Board.

Im Rahmen dieser bedeutsamen Mission hat Clinique eine philanthropische Verpflichtung in Höhe von 5 Millionen USD über einen Zeitraum von sieben Jahren für die Förderung und Entwicklung der Allergiewissenschaft durch die Partnerschaft und Gründung des Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center übernommen. Die Mittel werden dazu verwendet, die besten und klügsten Ärzte und Wissenschaftler einzustellen und Ressourcen für die modernste Ausrüstung, klinische- und Laborräume sowie wichtiges Hilfspersonal bereitzustellen. Die vom Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center durchgeführten Studien werden alle Altersgruppen, Geschlechter, Rassen und Ethnien umfassen und auch die Auswirkungen von Faktoren wie Ernährung, Bewegung und Stress auf die Haut gesunder Menschen untersuchen. Mount Sinai geht davon aus, dass mit der Unterstützung von Clinique bereits in den ersten Phasen der mehrjährigen Partnerschaft entscheidende Durchbrüche beschleunigt werden können.

Über das Mount Sinai Health System:

Das Mount Sinai Health System ist eines der größten akademischen Medizinsysteme im Großraum New York mit mehr als 43.000 Mitarbeitern in acht Krankenhäusern, über 400 ambulanten Praxen, mehr als 300 Laboratorien, einer Krankenpflegeschule und einer führenden Schule für Medizin und Doktorandenausbildung. Mount Sinai fördert die Gesundheit aller Menschen, überall, indem es sich den komplexesten Herausforderungen im Gesundheitswesen unserer Zeit stellt der Entdeckung und Anwendung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Entwicklung sicherer und wirksamerer Behandlungen, der Ausbildung der nächsten Generation von medizinischen Führungskräften und Innovatoren und der Unterstützung lokaler Gemeinschaften durch die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung für alle, die sie benötigen. Durch die Integration seiner Krankenhäuser, Labore und Schulen bietet Mount Sinai umfassende Lösungen für die Gesundheitsversorgung von der Geburt bis zur Altenpflege an. Dabei werden innovative Ansätze wie künstliche Intelligenz und Informatik genutzt, wobei die medizinischen und emotionalen Bedürfnisse der Patienten im Mittelpunkt aller Behandlungen stehen. Zum Health System gehören rund 7.400 Ärzte für die Primär- und Facharztversorgung, 13 ambulante Operationszentren in den fünf Stadtbezirken von New York City, Westchester, Long Island und Florida sowie mehr als 30 angeschlossene kommunale Gesundheitszentren. Die Krankenhäuser des Systems werden regelmäßig von Newsweek® in den Kategorien "The World's Best Smart Hospitals", "Best in State Hospitals", "World Best Hospitals" und "Best Specialty Hospitals" sowie von U.S. News World Report® in den Kategorien "Best Hospitals" und "Best Children's Hospitals" bewertet. Das Mount Sinai Hospital ist auf der U.S. News World Report® "Best Hospitals" Honor Roll für 2023-2024.

Über Clinique:

1968 fragte eine Schönheitsredakteurin einen führenden Dermatologen in New York City: "Kann man großartige Haut erschaffen?" Die Antwort: Ja. Und mit diesem Ja war Clinique geboren. Heute ist Clinique die Nr. 1 unter den Dermatologen-Marken für Hautpflege in den USA* und die Nr. 1 unter den Dermatologen-Marken für Make-up in den USA** und bietet seine von Dermatologen empfohlenen, allergiegetesteten Lösungen für bemerkenswerte Hautergebnisse an. Die Marke wird in 107 Märkten weltweit verkauft. Die klinischen Lösungen von Clinique beruhen auf jahrelanger Forschung in Zusammenarbeit mit Dermatologen, Wissenschaftlern und Augenärzten. Alle Clinique-Formeln sind so konzipiert, dass sie eine starke Wirksamkeit mit strenger Sicherheit verbinden klinisch geprüft, allergiegetestet und 100 parfümfrei.

