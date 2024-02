Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) fordert President Biden auf, einen Vorschlag für eine erweiterte Verzichtserklärung über die Rechte am geistigen Eigentum (IP-Rechte) für COVID-19-Behandlungen und Diagnosen zu unterstützen. Diese wird trotz Widerstand im US-Kongress derzeit von der Welthandelsorganisation (WTO) vorgebracht.

"Der Widerstand einiger Kongressmitglieder gegen die WTO-IP-Verzichtserklärung ist kurzsichtig und unangebracht. Technologischer Protektionismus und das Zurückhalten von Impfstoff während der Pandemie haben Millionen von Leben und Milliarden von Dollar gekostet, während Big Pharma Rekordgewinne erzielt hat," sagte AHF President Michael Weinstein. "Wir fordern President Biden auf, im Namen der globalen Gesundheitssicherheit und der öffentlichen Gesundheit das Richtige zu tun und die Verzichtserklärung zu unterstützen. COVID-19 ist offensichtlich noch nicht vorbei und es drohen weitere Pandemien wir müssen das Leben der Menschen an die erste Stelle setzen und sollten auf das nächste globale Gesundheitsdesaster gut vorbereitet sein."

Über die AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die mehr als 1,9 Millionen Menschen in 46 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa medizinische Spitzenleistungen und Unterstützung bietet. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von HIV/AIDS-Hilfe in der Welt. Um mehr über AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

