Kopenhagen 9. Feb. 20. Mai 2024

Der 150. Jahrestag der ersten Impressionistenausstellung in Paris im Jahr 1874 wird im Ordrupgaard mit einer großartigen Ausstellung gefeiert, die die Frauen des Impressionismus hinter und vor der Leinwand in den Mittelpunkt stellt. Die Ausstellung stellt vier Impressionistinnen und ihre miteinander verbundene Welt von Schwestern, Töchtern und Freundinnen anhand von Werken vor, die unbestreitbar zu den Hauptwerken dieser Zeit gehören. Aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Klasse hatten diese Künstler nicht die gleichen Möglichkeiten, das pulsierende Stadtleben darzustellen, das ihre männlichen Kollegen genossen. Stattdessen konzentrierten sie sich auf das moderne Leben, wie es sich in den Häusern und Gärten von Paris und Umgebung abspielte. Diese intimen Motive wurden auf radikale Weise mit leuchtenden Farben, schnellen Pinselstrichen und einer skizzenhaften Technik dargestellt, was bei Betrachtern und Kunstkritikern gleichermaßen Bewunderung und Empörung hervorrief. Die Ausstellung zeichnet den Kampf der Frauen um Anerkennung und einen Platz in der Kunstgeschichte nach und beleuchtet ihren bahnbrechenden Beitrag zur Entstehung der modernen Kunst genauer.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240202703566/de/

Berthe Morisot, The Psyche Mirror, 1876. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (Photo: Business Wire)

Mit außergewöhnlichen Leihgaben aus aller Welt erlebt der Besucher Hauptwerke von Berthe Morisot (1841-1895) und Mary Cassatt (1844-1926), die beide sehr bekannt sind, sowie von Marie Bracquemond (1840-1916), Eva Gonzalès (1849-1883) und Marie Bashkirtseff (1858-1884), die bisher nicht auf dem Radar waren. Marie Bashkirtseff gehörte zwar nicht zu den Impressionisten, aber in ihrem 1887 posthum veröffentlichten Tagebuch "Journal de Marie Bashkirtseff" beschrieb sie die Situation der Künstlerinnen zu dieser Zeit.

Darüber hinaus zeigt die Ausstellung Schlüsselwerke von Édouard Manet, Edgar Degas und Pierre-Auguste Renoir, soweit sie weibliche Modelle darstellen. Die Ausstellung richtet den Blick auf einige der von der Geschichte übersehenen Frauen, die in einigen der ikonischsten Gemälde des Impressionismus verewigt wurden: von den farbigen Modellen in den Bildern von Manet und Degas bis zu den zahlreichen Mitgliedern und Freundinnen, die in den Gemälden der Künstlerinnen verewigt sind. Die Ausstellung will nicht nur die Technik untersuchen, mit der diese Frauen gemalt wurden, sondern auch ihre Identität, die neue Erzählungen und übersehene Perspektiven auf den Impressionismus und seine Akteure freisetzt.

Dies ist die erste Ausstellung von Bashkirtseff und Bracquemond in Dänemark, und auch die Zusammenführung der führenden Künstler in der Ausstellung ist eine Premiere in Skandinavien. Wir zeigen 57 Gemälde, die von 34 Leihgebern aus 10 Ländern zur Verfügung gestellt wurden.

Pressekonferenz, 9. Februar, 10-12 Uhr.

https://ordrupgaard.dk/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240202703566/de/

Contacts:

Head of Communication, Ann-Sophie Lignell asolig@ordrupgaard.dk + 45 3131 9792

Ordrupgaard, Vilvordevej 110, Charlottenlund, Dänemark