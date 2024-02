Solana Kurs wieder unter 100 $: Folgt die nächste Korrektur auf 80 $?

Der Solana Kurs liegt erneut unter 100 US-Dollar, wenn auch aktuell denkbar knapp. Denn vom 24-Stunden-Hoch gab es erneut leichte Gewinnmitnahmen. Der nachhaltige Sprung über das Widerstandslevel will einfach noch nicht gelingen. Je länger Solana unterhalb des Widerstands verharrt, stellt sich also die Frage nach der weiteren Kursentwicklung.

Können die Bären wieder an Momentum gewinnen und den Kurs erneut auf rund 80 US-Dollar drücken? Schließlich befindet sich hier der Support, der in der letzten Korrektur hielt. So dürfte es auch weiterhin auf die 80 US-Dollar als entscheidende Unterstützung ankommen.

Solana Kurs unter Widerstand: Wann gelingt der Ausbruch?

Solana steigt in den letzten 24 Stunden immer noch um rund 3 Prozent, womit sich die Wochenperformance auf rund 9 Prozent summiert. So konnte sich SOL vom Verlaufstief bei rund 80 US-Dollar bereits erholen. Nun scheint Solana markttechnisch für den nächsten Aufwärtsswing bereit. Mit der Korrektur auf 80 US-Dollar hat SOL ein höheres Tief etabliert und markttechnisch einen Aufwärtstrend bestätigt. Mit dem Kurssprung über den MA200 besteht Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung. Lediglich das Volumen macht einen moderaten Eindruck. Anleger können ebenfalls eine klar bullische Tageskerze abwarten, die eine neue Dynamik widerspiegelt - bestenfalls unterstrichen von einem stark anziehenden Volumen.

Solana Crash auf 80 US-Dollar? Das wird jetzt wichtig

Die 80 US-Dollar wurden bereits getestet. Hier fanden Anleger einen spannenden Einstieg in den intakten Aufwärtstrend, bei dem der RSI mittlerweile übergeordnet wieder im neutralen Bereich verharrt. Dies deutet auf eine erfolgreiche Konsolidierung hin. Solana könnte bereits sein, für die nächste Aufwärtsbewegung. Charttechnisch scheint eine Fortsetzung der Aufwärtsrallye wahrscheinlicher.

Ob ein nächster Crash auf 80 US-Dollar erfolgt, wird davon abhängen, wie sich die Marktbreite darstellt. Denn bei einem soliden Bitcoin Kurs dürfte Solana die 80 US-Dollar nicht erneut ansteuern, sondern vielmehr an Momentum gewinnen.

Auch der bullische Hype in der Community treibt SOL voraussichtlich weiter an. Dips werden immer regelmäßig gekauft, Solana bleibt damit beständig und dürfte vor einer massiven Downside aktuell geschützt sein.

After today if you're not bullish on Solana you should probably find a new hobby - Clark (@Clark10x) January 31, 2024

Solana Prognose 2024: Weiteres Kurspotenzial vorhanden

Solana ist aktuell vom im Trend. Da eben auch Viralität und Sentiment für eine Kryptowährung wichtig sind, bleiben Wetten gegen Solana schwierig. Die fundamentale Adoption schreitet voran, der Hype auf Solana-basierte Token bringt Liquidität ins Ökosystem. Auch Entwickleraktivität und Total Value Locked erholten sich zuletzt deutlich und setzen sogar mitunter neue Maßstäbe. Solange dieses fundamentale Wachstum weitergeht oder im Bullenmarkt sogar möglicherweise schneller skaliert wird, scheint SOL ein spannendes Investment. Ein eventueller Rücksetzer auf 80 US-Dollar würde hier sogar eine spannende Einstiegschance kreieren.

Wenn die fundamentale Adoption fortschreitet, die sich aktuell in Handelsvolumen, aktive Adressen und weiteren Metriken zeigt, könnte dies mittelfristig eine noch höhere Bewertung rechtfertigen. Solana bewegt sich vielversprechend in einem dynamischen Marktsegment an L1 - die reale Adoption wird mittelfristig dann entscheiden, ob Solana den Platz in der Top 10 behaupten kann oder neue L1 zur ernsthaften Konkurrenz werden.

