Aktien Wochenrückblick - DAX mit einem kurzen Blick über die alte Rekordmarke - neues Allzeithoch bei 17.004,55 Punkten - aber die Kraft reichte am freitag noch nicht für ein nachhaltiges Überwinden der alten Rekordmarke. Ob's Montag weitergeht? Insgesamt konnten die Quartalsergebnisse diese Woche eher überzeugen, besonders in Amerika einige sehr positive Überraschungen bei Börsenschwergewichten wie Meta und Microsoft. Dass die FED am Mittwoch noch keine Zinssenkung sah, scheint die Party nur kurz zu stören. Dazu eine Plug Power verdoppelt in zwei Wochen - könnte langsam unheimlich werden. Ob ...

