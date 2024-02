Die Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen von AMD (WKN: 863186) am Mittwoch löste bei den Marktteilnehmern keine Euphorie aus. Nach Kursrückgängen erholte sich die Aktie tags darauf. Am Freitag folgte jedoch eine fast +5%iger Sprung auf 177,70 US$. Die Kursgewinne seit Oktober belaufen sich nun auf über +80%. Kann die Aktie weiter von dem KI-Boom profitieren? AMD vorgestellt Advanced Micro Devices (AMD) mit Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat ...

