Ethereum News: Krypto-Trader prognostiziert für diese Layer-2 1594 % Rendite

Der Ethereum Kurs hält sich in den vergangenen 24 Stunden beständig und notiert rund 1 Prozent im Plus. Dennoch gibt es relative Stärke in den letzten 24 Stunden bei anderen ausgewählten Altcoins. Nicht zu den Top-Performern gehören in diesem Zeitraum die verschiedenen Layer-2-Skalierungslösungen für Ethereum, die Geschwindigkeit beschleunigen und Gebühren senken sollen. Dennoch sehen zahlreiche Analysten die Layer-2-Technologie als Gamechanger und neues Krypto-Narrativ.

Nun hat sich auch ein Krypto-Trader wieder bullisch für eine Ethereum-Layer-2 geäußert. Denn dieser sieht viel Potenzial bei der konkreten L2 und hält für den nativen Coin eine Rendite von 1594 Prozent für möglich. Die Rede ist von Arbitrum - der führenden L2-Lösung im Ethereum-Ökosystem.

Grüner Coin revolutioniert E-Mobilität - hier mehr erfahren

Denn aktuell notiert Arbitrum bei 1,80 US-Dollar auf Marktrang 38 und einer Bewertung von 2,3 Milliarden US-Dollar. Der Krypto-Trader @rovercrc hält ein Kursziel von 30 US-Dollar für möglich - damit könnte die Ethereum-Layer mit ihrem ARB Coin also 1594 Prozent Rendite bringen. Explodiert ARB also im nächsten Bullenmarkt?

I think $ARB will go to $30 this bull run. - Crypto Rover (@rovercrc) February 2, 2024

Arbitrum Korrektur beendet: Wann folgt der Kurssprung?

In den letzten sieben Tagen läuft Arbitrum vergleichsweise seitwärts. Aktuell wird ARB bei rund 1,83 US-Dollar gehandelt. Besonders spannend wäre in der jüngsten Korrektur ein Rücksetzer bis auf rund 1,20 US-Dollar gewesen, um bei dem dortigen Support einen Einstieg zu finden. Doch der Arbitrum Kurs drehte früher und hat dennoch ein höheres Tief markiert. Damit bleibt der Aufwärtstrend intakt. Arbitrum scheint für die nächste Impulsbewegung bereit. Auch das Histogramm des MACD tickt wieder bullisch höher. Hier könnten sich auch in den höheren Zeiteinheiten zeitnah weitere Impulse ergeben, wenn die MACD-Linien bullisch kreuzen. Neben der multiplen Supportzone bei rund 1,70 US-Dollar bietet auch der MA200 an diesem Kurslevel Unterstützung.

Proto-Danksharding als bullischer Katalysator für ARB

Ein möglicher Katalysator in 2024 könnte das nächste wichtige Update bei Ethereum sein, welchs auch das Proto-Danksharding einführt. Das Proto-Danksharding ist ein fortschrittlicher Ansatz bei Ethereum, um die Skalierung zu optimieren. Dieser Mechanismus soll insbesondere die Transaktionsgebühren für Layer-2-Lösungen erheblich reduzieren, indem er effizientere Datenverarbeitung und geringere Kosten für die Nutzung der Blockchain ermöglicht. Proto-Danksharding markiert ergo einen bedeutenden Fortschritt in Ethereums Entwicklung, indem es das Netzwerk für eine breitere Nutzung und höhere Transaktionsvolumina vorbereitet - auch gerade via L2.

According to the Eth Dev Conference, it is generally believed that the Shanghai upgrade may take place next March, including EIP-4895, which allows withdrawals from POS staking. EIP-4844 (protodanksharding), which significantly reduces L2 Gas, was in "Considered for Inclusion". - Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 30, 2022

Das Potenzial von Layer-2-Lösungen, insbesondere von Arbitrum, ist immens und dürfte mit dieser Entwicklung im Jahr 2024 noch weiter in den Vordergrund rücken. Arbitrum ist die aktuell führende Layer-2-Skalierungslösung und steht dank der Einführung des Proto-Dankshardings vor einer signifikanten Reduktion der Transaktionsgebühren. Dies verbessert nicht nur die Nutzererfahrung durch schnellere und kostengünstigere Transaktionen, sondern fördert auch die breitere Adoption von DeFi-Anwendungen - gerade hier ist Arbitrum stark positioniert.

Zwischenzeitlich hat Arbitrum sogar schon mehr Transaktionen verarbeitet als Ethereum selbst, ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung und Effektivität. Zudem übertraf das Handelsvolumen an dezentralen Börsen (DEX) auf Arbitrum kürzlich jenes anderer prominenter Blockchains und eben sogar kurzzeitig das des Ethereum-Mainnets

Mit fortschreitender Entwicklung und Unterstützung durch Initiativen wie das Arbitrum Grants-Programm dürfte Arbitrum seine Position als zentraler Akteur im DeFi-Sektor weiter festigen und die Zukunft der Blockchain-Technologie maßgeblich mitgestalten. Dennoch bleibt der Sektor dynamisch, wie die steigende Anzahl an L2 zeigt, die Anleger bei l2beat.com transparent nachvollziehen können.

Mehr Adoption dank Layer-2

Layer-2-Lösungen bei Ethereum können die reale Adoption entscheidend vorantreiben, indem sie Skalierungsprobleme lösen, Transaktionskosten senken und die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen. Diese Verbesserungen machen Ethereum zugänglicher und nutzerfreundlicher für Alltagsanwendungen und fördern damit die breitere Akzeptanz von Blockchain-Technologie in der Gesellschaft.

Ferner sind es eben auch klare reale Usecases, die einen wirklichen Unterschied in der echten Welt machen und die Krypto-Adoption beschleunigen können. Ein solches Projekt, das sich aktuell im Presale befindet, ist eTukTuk. Denn der native TUK Token sammelte bereits 750.000 US-Dollar ein und befindet sich im Herzen eines Ökosystems, das mehr Nachhaltigkeit in die Schwellenländer bringen soll.

Dies könnte mit der Einführung von elektrifizierten TukTuks gelingen, immer noch das primäre Verkehrsmittel in Ländern wie Sri Lanka, Indien und Co. Nun soll das Ökosystem nicht nur umweltfreundliche Mobilität ermöglichen, sondern auch die finanzielle Inklusion vorantreiben. Künstliche Intelligenz, passive Rewards oder auch Play-2-Earn sind Inhalt eines ganzheitlichen großen Ökosystems. Da in rund 10 Tagen der Preis steigt, sind sogar attraktive Buchgewinne vor dem Handelsstart möglich.

Direkt zum eTukTuk Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.