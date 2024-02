BYD bereitet den Launch eines neuen Elektro-SUV im Kompaktformat vor. Erste Bilder und Infos zu dem Modell kommen aus China. Der BYD Yuan Up soll demnach ab März zu Preisen ab rund 100.000 Yuan angeboten werden, was umgerechnet rund 13.000 Euro entspricht. BYD hat auf seinem Weibo-Kanal offizielle Bilder des Yuan Up veröffentlicht. Es handelt sich um ein Kompakt-SUV mit einer Länge von 4,31 Metern. Er soll sich in die Elektroauto-Familie Yuan einreihen. ...

