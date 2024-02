Zuck is back! Meta konnte fantastische Zahlen vorlegen und damit am Freitag innerhalb eines Tages so kräftig zulegen, dass der neu verzeichnete Zuwachs an Marktkapitalisierung alles pulverisierte, was bis dato an Rekordzahlen zu beobachten war. Tolle Zahlen! Meta Platforms Inc., vormals bekannt als Facebook, hat mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen die Aufmerksamkeit der ganzen Wall Street auf sich gezogen. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...