Freitag, 2. Februar Ich schaue ja stets, dass ich die beiden Tagespodcasts am Vormittag mache, den für das deutsche Börsenradio mit "DAX + Österreich-Roadshow" schon nach der ersten Handelsstunde und die "Wiener Börse Party" dann schon bis 13 Uhr. Mir ist wichtig, dass diese Live-Einstiege in die laufende Börsesitzung nicht zu spät kommen, schliesslich ist es ja Teil des Konzepts, dass man als interessierte(r) Privatanleger(in) noch mit Orders reagieren kann, wenn man das will. Am Nachmittag bringt so ein Zwischendurch-Podcast nicht mehr viel. Das heisst natürlich, dass es eine Art Redaktionsschluss gibt. Am Freitag kam eiine Meldung knapp danach. "Der Aufsichtsrat der S Immo AG und das Vorstandsmitglied Herwig Teufelsdorfer haben sich heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...