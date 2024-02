Anteilseignern von Qiagen dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. Immerhin büßte der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,07 Prozent ein. Insgesamt vier der vier Handelstage beendete das Wertpapier mit Rücksetzern. Dabei war der Tagesverlust vom Donnerstag in Höhe von 0,75 Prozent besonders fies. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Die Aussichten haben sich durch diesen Rücksetzer klar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...