In einer Ära, in der geopolitische Spannungen zunehmend die Agenda der Weltwirtschaft bestimmen, rückt die Rolle von Edelmetallen als Investitionsvehikel verstärkt in den Fokus. Besonders Gold, traditionell als Zufluchtsort in unsicheren Zeiten betrachtet, spiegelt oft die globalen politischen Unwägbarkeiten wider. Die Frage, wie genau geopolitische Ereignisse den Markt für Edelmetalle beeinflussen, ist daher von zentraler Bedeutung für Investoren und Marktstrategen.Geopolitische Krisen, wie internationale Konflikte oder politische Unruhen, können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...