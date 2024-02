Diese fünf in der kommenden Woche anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Wie schon in der Woche zuvor wird es auch in der kommenden Woche wieder eine Late-Night-Edition der wO Börsenlounge geben. Unsere Experten Markus Weingran und Stefan Klotter werden am Mittwochabend die Quartalszahlen von Arm Holdings, PayPal und Walt Disney live besprechen. Zu unserem YouTube-Kanal geht es hier entlang. Montag, 05. Februar: McDonald's Fastfood-Kette und Dow-Jones-Schwergewicht McDonald's ist im US-Leitindex mit rund fünf Prozent gewichtet und könnte nicht trotz, sondern gerade wegen …