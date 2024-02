Nel Plug Power ITM Power thyssenKrupp nucera - eigentlich schon totgesagt an der Börse. Immer wieder neue Tiefs getestet in den letzten Monaten. Aber irgendwas scheint sich zu ändern. Vielleicht hat die Börse Wasserstoff als Anlagethema zu früh abgeschrieben? Letzte Woche stellte sich die Kurserholung im Wasserstoffsektor auf breitere Beine: Während sich die Aktie von Plug Power bereits Mitte Januar nach einem absoluten Tiefpunkt von 2,26 USD innerhalb von 14 Tagen annähernd verdoppelte - mit einem Zwischenhoch von sogar 5,14 USD am Donnerstag, sprangen letzte Woche drei weitere Aktien aus dem ...

