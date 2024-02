HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5297/ Unter http://www.christian-drastil.com/sport gibt es seit Jahresbeginn Tagebucheinträge mit Gedanken zum Sport aktiv, passiv und auch, was die beruflichen Facetten betrifft. Die smarte Anna liest meine Einträge aus dem Jänner in dieser Folge vor. Die SportWoche Podcasts sind presented by Instahelp: Psychologische Beratung online, ohne Wartezeit, vertraulich & anonym. Nimm dir Zeit für dich unter https://instahelp.me/de/ . About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter http://www.sportgeschichte.at . Der neue SportWoche Podcast ist eingebettet in" Audio-CD.at Indie Podcasts" auf http://www.christian-drastil.com/podcast und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...