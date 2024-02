Nun ist es also passiert: ein Gericht in Hong Kong hat auf Antrag eines Gläubigers die Liquidation von Evergrande angeordnet, dem größten chinesischen Immobilienentwickler. Die ersten Meldungen über dessen finanzielle Schieflage hatten vor zwei Jahren noch Schockwellen rund um den Globus geschickt, denn immerhin stehen rund 300 Mrd. USD im Feuer. Die Crash-Propheten malten eine Kaskade der fallenden Dominosteine im Finanzsystem an die Wand und sagten den Kollaps des Weltfinanzsystems voraus.Nun ist es also passiert… und nichts passiert. Aber wie kann das sein? An den Börsen läuft 'business ...

Den vollständigen Artikel lesen ...