Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Huawei verändern die Automobilbranche grundlegend, erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer vom CAR Center Automotive Research. Während viele noch auf Apple's Einstieg ins Autogeschäft warten, sind es die chinesischen Technologiekonzerne, die mit innovativen Konzepten vorpreschen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Digitalisierung und der Schaffung eines umfassenden digitalen Ökosystems, das vom Smartphone über das Auto bis hin zum Arbeitsplatz reicht. Xiaomi und Huawei nutzen ihre Expertise in Betriebssystemen, um Autos nicht nur zu produzieren, sondern diese auch direkt zu vermarkten und zu verkaufen. Diese strategische Neuausrichtung ermöglicht es, Fahrzeuge in bestehenden Elektronikgeschäften anzubieten, was eine radikale Abkehr von traditionellen Autohäusern darstellt. Dudenhöfer prophezeit, dass China dank dieser Innovationen innerhalb der nächsten zehn Jahre zur weltweit führenden Autonation aufsteigen könnte. Er verweist auf die Bedeutung der Software und die Zukunft des autonomen Fahrens, die weit über die mechanischen Aspekte hinausgehen. Die Konsequenz: Autobauer könnten zu bloßen Zulieferern degradiert werden, während Tech-Unternehmen die Kundenbeziehungen dominieren. Das und mehr jetzt im wO-TV-Interview!