Wochenausblick - Die Quartalssaison nimmt weiter Fahrt auf

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Neben den Quartalszahlen von Infineon, Linde und Paypal erwarten uns in der zweiten Februarwoche einige interessante Termine - die wichtigsten haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet eher ruhig. Uns erwarten aus China Konjunkturdaten in Form des Caixin Einkaufsmanagerindex. Im Laufe des Vormittags wird dieser auch für Deutschland und den Euro-Raum veröffentlicht. Zusätzlich machen wir auch in der Quartalssaison so weiter, wie wir in der letzten Woche aufgehört haben. So gewähren uns zum Wochenauftakt Unternehmen wie McDonald's und Estee Lauder einen Blick in ihre Bücher.



















Dienstag:



Am Dienstag wird es dann eher wieder etwas ruhiger. Im Fokus stehen die Quartalsergebnisse einiger Unternehmen. Konkret erwarten uns die Zahlen von Cognizant, Ford, Eli Lilly, Infineon, Mitsubishi und Linde.



















Mittwoch:



Wie bereits am Dienstag stehen auch am Mittwoch Zahlen von US-amerikanischen Großkonzernen an. So veröffentlichen am Mittwoch CVS, Disney und Paypal ihre Quartalsergebnisse. Zusätzlich erwarten uns auch die Quartalsberichte einiger deutscher Unternehmen wie Siemens Energy, Metro und TeamViewer.















Donnerstag:



Am Donnerstag geht es dann mit dem Mutterkonzern von Siemens Energy weiter, wenn Siemens ebenfalls seine Ergebnisse veröffentlicht. Zusätzlich erhalten wir unter anderem die Zahlen von L'Oreal, Take Two und Philip Morris. Zusätzlich erreichen uns an diesem Tag neue Konjunkturdaten aus den USA in Form der Statistik zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung.







Freitag:



In den frühen Morgenstunden des Freitags erreichen uns gegen 2:30 Uhr deutscher Zeit die Zahlen zum chinesischen Verbraucherpreisindex. Pünktlich um 8 Uhr morgens deutscher Zeit geht es dann weiter mit der Handelsbilanz sowie dem Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens. Den Abschluss der Woche markiert dann noch die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Carl Zeiss Meditec.







Quelle: HSBC