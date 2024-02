Der Milliardär Bill Ackman steckt sein Geld bisher nur in sieben ausgewählte Aktien. Was kommt dabei rum? Und ist der ein oder andere interessante Titel für Anleger dabei? Bill Ackman ist Milliardär und gleichzeitig Inhaber der amerikanischen Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft Pershing Square Capital Management. Dass der Mann auf kleinem Fuß lebt, kann man nicht wirklich sagen. Relativ klein ist aber sein Aktienportfolio mit nur sieben Titeln, in ...

