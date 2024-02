Das Leben in vollen Zügen genießen und nie wieder arbeiten? Was sich wie das Leben eines Lotteriegewinners anhört, kann auch durch Investieren und hohe Sparraten erreicht werden. So viel müssen Sie investieren: Bereits in der Vergangenheit hat BÖRSE ONLINE beleuchtet, wie viel Geld Sie benötigen, um nie wieder arbeiten zu müssen (hier geht es zum Artikel). Doch was, wenn man im Ruhestand nicht nur weiter sparsam leben, sondern die verbleibende Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...