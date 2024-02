London (ots/PRNewswire) -Accord Healthcare (Accord), eines der am schnellsten wachsenden pharmazeutischen Unternehmen Europas, nimmt heute am Weltkrebstag 2024 an einer Nachrichtensendung für ITN Business teil, zusammen mit anderen Partnern aus der Industrie und der Patientengemeinschaft, die in einer Mission vereint sind, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Zusammenarbeit zu schärfen, um die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und um die Zukunft der Krebsbehandlung zu gestalten.Die Sendung wird von Moderator Simon Thomas aus den Londoner Studios von ITN moderiert und befasst sich mit der Spitzenforschung und den Gesundheitstechnologien, die bei der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krebserkrankungen führend sind, sowie mit der Frage, wie eine frühzeitige Diagnose und ein kooperativer Ansatz den Schlüssel zu einer besseren Zukunft für die Patienten darstellen.Alle zwei Minuten wird in Großbritannien bei einem Menschen Krebs diagnostiziert, und bei jedem zweiten Menschen wird im Laufe seines Lebens eine Form von Krebs diagnostiziert[1].Der Film von Accord zeigt, wie wir zur Krebsbekämpfung beitragen, indem wir unser Erbe als Unternehmen für onkologische Arzneimittel mit unserem Generika-Portfolio hervorheben und wie das Unternehmen in die Zukunft blickt, indem es neue und innovative Arzneimittel auf den Markt bringt, um die Krankheit zu bekämpfen.Das Programm hebt auch hervor, wie Accord in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS England und der MHRA eine führende Rolle bei der Umwidmung älterer Medikamente für neue Patientenkohorten gespielt hat.Joseph Dunford, VP für Spezialitätenmarken, Accord Healthcare EMENA, sagte"Angesichts der Tatsache, dass so viele von uns von Krebs betroffen sind, war dies ein wirklich wichtiges und ergreifendes Programm, an dem wir teilhaben konnten. Nur durch die Zusammenarbeit von Krebsexperten, Industrie, Wissenschaft und Patientenorganisationen können wir echte Fortschritte auf dem Weg zu einer Welt ohne Krebs erzielen.""Es gibt viel Positives zu berichten, aber es muss noch mehr getan werden, und der Weltkrebstag ist ein fantastischer Moment, um das Bewusstsein dafür zu schärfen und gleichzeitig die großartige Arbeit zu würdigen, die geleistet wird.""Shaping the Future of Cancer Care" startet am 4. Februar 2024 anlässlich des Weltkrebstages und wird exklusiv online zu sehen sein unterhttps://business.itn.co.uk/programmes/shaping-the-future-of-cancer-care/Informationen zu Accord HealthcareAccord Healthcare hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ist eines der am schnellsten wachsenden pharmazeutischen Unternehmen in Europa. Accord hat eine der größten Marktpräsenzen aller europäischen Generika- und Biosimilars-Unternehmen und vertreibt Generika in über 80 Ländern der Welt. Diese globale Präsenz ermöglicht es uns, lebenswichtige, erschwingliche Arzneimittel an die nationalen Gesundheitssysteme zu liefern und das medizinische Personal dabei zu unterstützen, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.Der Ansatz von Accord ist agil und erfinderisch, immer mit dem Ziel, Produkte und den Zugang der Patienten zu ihnen zu verbessern. Accord ist bestrebt, anders zu denken und mehr zum Wohle der Patienten weltweit zu leisten.Informationen zu ITN BusinessAufbauend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der B2B- und Unternehmenskommunikation arbeitet ITN Business mit Organisationen, Unternehmen und Marken zusammen, um eine tiefere, authentischere Verbindung zu ihren Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Investoren oder der ganzen Welt herzustellen. Industry News ist unser Programm im Stil von Rundfunknachrichten und maßgeschneiderten digitalen Kampagnen für Sektoren, Wohltätigkeitsorganisationen und Branchen, in denen wir über Innovationen, bewährte Verfahren und Vordenker berichten, um eine Verbindung zu den für unsere Kunden wichtigen Zielgruppen herzustellen und eine längerfristige Wirkung sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter: business.itn.co.uk[1] OECD, Health at Glance 2022, Europäische KommissionView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/accord-healthcare-geht-anlasslich-des-weltkrebstages-eine-partnerschaft-mit-itn-business-ein-um-zu-untersuchen-wie-innovative-ansatze-dazu-beitragen-die-zukunft-der-krebsbehandlung-zu-gestalten-302052662.htmlPressekontakt:Nick Johnson - Leiter für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation pr@accord-health.com,+447435220822Original-Content von: Accord Healthcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130844/5706772