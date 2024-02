In Krypto investieren: Bye-bye, Saudi Bonk? Hallo, neuer Presale Coin!

Knapp 3 Wochen ist er alt, aber es scheint, als wäre er gekommen, um zu gehen: Saudi Bonk. Der neueste Meme-Coin, welcher ein klarer Ableger von BONK ist, ist um 22,38 % in den vergangenen 24 Stunden gefallen. Wundern sollte das jedoch niemanden - die Daten vom vergangenen Montag hatten bereits auf einen "Pump und Dump" hingewiesen. Saudi Bonk dürfte sich dementsprechend genau in diese Richtung auch bewegen. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 416.678 US-Dollar sollte man die Finger davon lassen. Kryptowährungen mit einer solch geringen Marktkapitalisierung sind dafür prädestiniert, gehypt zu werden, um dann von der Bühne zu verschwinden.

Dennoch, Meme-Coins sind stark im Trend, schließlich machten es Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) und Pepe (PEPE) vor - wer anfänglich investierte, konnte mit tausendfachen Renditen rechnen. Dementsprechend suchen Anleger nach den neuesten Coins, die eine ähnliche Erfolgsgeschichte nachziehen könnten. Bei Saudi Bonk sind sich Krypto-Experten und Analysten jedoch einig - bei diesem Token wird sich das nicht wiederholen. Experten raten hingegen zu Alternativen. Wer in Meme-Coins investieren möchte, die noch am Anfang stehen, sollte sich vor allem Presales ansehen. Ein gutes Beispiel hierfür wäre Sponge V2 - die Neuauflage des erfolgreichen SPONGE-Token des letzten Sommers.

Aufstieg und Volatilität

Saudi Bonk, eine Kryptowährung, die mit der Ambition gestartet wurde, die DeFi-Landschaft zu transformieren, hate einen überraschenden Eintritt in den Markt gemacht. Als ein von der Gemeinschaft getriebenes Projekt mit einem soliden Unterstützungsteam positioniert, nutzt Saudi Bonk die Ethereum-Blockchain für sichere und effiziente Transaktionen. Es zielt darauf ab, finanzielle Inklusion zu fördern, indem es den Bevölkerungsgruppen ohne Bankkonten Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglicht. Mit Funktionen wie Liquid Staking Pool, AI-Integration, NFT-Sammlungen und Plänen für bedeutende Partnerschaften und Listungen auf Top-Tier-CEXes ist Saudi Bonk darauf ausgelegt, ein breites Spektrum von Nutzen innerhalb des Krypto-Raums zu bedienen??. Klingt beeindruckend, aber auch nur auf dem Papier.

Denn die Reise von Saudi Bonk war jedoch eine Achterbahnfahrt, die einen signifikanten Preisanstieg von mehr als 139% in nur 24 Stunden erlebte, bevor sie technischen Herausforderungen gegenüberstand, die ihr Preisrisiko zum Absturz brachten. Trotz dieser Hürden zielte das Projekt darauf ab, wichtige technische Hindernisse zu überwinden und eine bullische Tendenz zu etablieren, was die Volatilität und spekulative Natur typisch für Meme-Coins und Kryptowährungen mit geringer Marktkapitalisierung hervorhebt??. Allen voran: Saudi Bonk.

Denn mit einer Marktkapitalisierung von knapp einer halben Millionen Euro ist das Krypto-Projekt alles andere als der neue Star am Himmel. Kryptowährungen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung sind oft instabil, neu auf dem Markt, und bergen ein hohes Risiko. Sie sind stark marktabhängig, günstig im Preis, leicht manipulierbar und hinsichtlich ihrer zukünftigen Aussichten unerprobt.

Saudi Bonkt im freien Fall

Anfang Februar 2024 zeigte der Preis von Saudi Bonk einen Rückgang, was die hochriskante Natur von Investitionen in solche digitalen Vermögenswerte betont. Dies spiegelt die Volatilität des breiteren Kryptowährungsmarktes wider, wo Werte innerhalb kurzer Zeit dramatisch schwanken können??.

Nach Daten von CoinMarketCap ist der Token in den letzten 24 Stunden um 22,38% gefallen. In den vergangenen 7 Tagen sogar um fast 90 %. Mit einem Preis von 0.,00004111 US-Dollar scheint er zwar verlockend zu sein, aber betrachtet man sein All-Time-Chart, dann sieht die Sache schon düsterer aus:

Für Investoren und Enthusiasten, die am dynamischen Bereich der Kryptowährungen interessiert sind, insbesondere an Meme-Coins wie Saudi Bonk, unterstreichen diese Entwicklungen die Bedeutung gründlicher Recherche und Risikobewertung, bevor man in Investitionen eintaucht.

Die Anziehungskraft signifikanter Renditen geht oft mit dem Risiko ebenso erheblicher Verluste einher, insbesondere in einem Marktsegment, das für seine schnellen und unvorhersehbaren Preisänderungen bekannt ist. Was man jedoch aus diesem Chart erkennen kann, ist, dass es sich bei Saudi Bonk nicht um eine revolutionäre Kryptowährung handelt, sondern um eine Pump and Dump Geschichte. Und dafür gibt es mehrere Gründe.

Warum Saudi Bonk der nächste Pump and Dump Coin sein könnte

Aber was bedeutet das nun genau? Pump and Dump ist eine manipulative Strategie auf den Finanzmärkten, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen und Aktien, bei der der Preis eines Wertpapiers künstlich in die Höhe getrieben wird (Pump), um Aufmerksamkeit und Investitionen anzulocken. Anschließend verkaufen die Hintermänner ihre Anteile zu den überhöhten Preisen (Dump), was zu einem plötzlichen Preisverfall führt und die späteren Investoren mit Verlusten zurücklässt. Diese Praxis ist unethisch und in vielen Ländern illegal, da sie auf Täuschung und Marktmanipulation basiert. Veranschaulichen wir dies einmal:

Saudi Bonk startete vor knapp 3 Wochen mit einer geringen Liquidität. 2 Tage später begann der Pump, der Preis schnellt in die Höhe, Trader sehen den "next big coin". Frühe Investoren, die bereits eine Vermutung haben, verkaufen und machen Profit. Der Preis steigt erneut, bis Panik einsetzt und es zu Massenverkäufen kommt.

Letzten Endes kehrt Saudi Bonk zum Ursprungspreis zurück. In diesem Fall sogar noch darunter. Ein charakteristisches Beispiel eines Pump and Dumps. Denn in einem solchen Muster wird der Preis durch spekulative Aktionen künstlich erhöht, um das Interesse der Anleger zu wecken und die Nachfrage zu steigern. Sobald der Preis seinen Höhepunkt erreicht, verkaufen die anfänglichen Promotoren oder Insider ihre Anteile zu hohen Preisen, was zu einem schnellen Preisverfall führt und viele Investoren mit Verlusten zurücklässt. Dieses Muster ist typisch für Pump-and-Dump-Aktionen und deutet darauf hin, dass Investoren vorsichtig sein sollten.

SaudiBonk 13x in 24 hours.



PnD



I never suggest investing in this time of low volume Manipulated coins.NFA BONK $SAUDIBONK Crypto pic.twitter.com/8vkLHScUcD - Crypto Patel (@CryptoPatel) January 28, 2024

Und Krypto Experten wie Crypto Patel haben dies bereits vor einer Woche vorhergesehen. Die Empfehlung ist eindeutig: Niemals in Coins investieren, die durch das schwache Volumen und die geringe Marktkapitalisierung gerade zu nach Manipulation schreien.



Wer dennoch auf neue Kryptowährungen setzen möchte, sollte einen genaueren Blick auf Krypto-Presales werfen. Der Grund: Diese sind oft von unabhängigen Stellen überprüft, zielen darauf ab, eine starke Community zu bilden und verfolgen das Ziel, einen echten Mehrwert zu bieten. Gemäß dem Sprichwort "Hunde, die bellen, beißen nicht", scheint Saudi Bonk viel Lärm zu machen, ohne zu liefern, während der neueste Meme-Coin Sponge V2 das Potenzial hat, tatsächliche Ergebnisse zu erzielen und sich im Markt zu behaupten.

Sponge V2 - bald auf dem Polygon Netzwerk

Sponge V2 ist die neueste Iteration eines der erfolgreichsten Meme-Coins des Jahres 2023, bekannt als Sponge ($SPONGE). Nach einem beeindruckenden Aufstieg in der Kryptowelt, der zu einem Marktwert von bis zu 100 Millionen Dollar führte, hat das Sponge-Projekt nun die Weichen für seine Weiterentwicklung gestellt. Mit dem Übergang auf das Polygon-Netzwerk reagiert das Sponge-Team auf einen kürzlichen Sicherheitsvorfall, der den Liquiditätspool betraf, und stellt gleichzeitig sicher, dass der Übergang zu einer effizienteren und kostengünstigeren Blockchain-Umgebung erfolgt.

Important information



Our V1 Snapshot will be taken on the 5th of February at 11pm UTC, $SPONGE V1 will then immediately be discontinued.



Follow this thread to migrate your Decentralised and Centralised tokens to V2 before it's too late!



1/4 pic.twitter.com/qPSTIX6dNT - $SPONGE (@spongeoneth) February 2, 2024

Sponge V2 verspricht, größere und bessere Funktionen zu bieten als sein Vorgänger. Dazu gehört die Unterstützung eines Play-to-Earn-Spiels, das hohe Staking-Belohnungen bietet, die zu den höchsten im Markt der Meme-Coins zählen. Für bestehende Besitzer des Sponge V1 gibt es die Möglichkeit, ihre Tokens nahtlos gegen Sponge V2 zu tauschen, wobei frühzeitige Teilnehmer einen speziellen Bonus erhalten können. Neue Interessenten können ebenfalls durch den Kauf und das Staking von Sponge V1 Tokens in das Ökosystem einsteigen, was vor dem offiziellen Start von Sponge V2 zu einer höheren Auszahlung von Sponge V2 führen kann.

Die positiven Erwartungen an Sponge V2 werden auch durch die bevorstehenden Entwicklungen und Ankündigungen verstärkt, die als potenzielle Katalysatoren für die Aufwärtsdynamik des Tokens dienen könnten. Insbesondere das bevorstehende Play-to-Earn-Spiel, dessen Details noch nicht vollständig enthüllt wurden, dürfte der Projektentwicklung weiteren Auftrieb geben und das Interesse der Community sowie neuer Investoren wecken.

Die frühe und enthusiastische Beteiligung der Community an Sponge V2, sowie die strategischen Entscheidungen des Projekts, könnten sich als fruchtbar erweisen, indem sie eine dynamische Wachstumsphase für den Coin einläuten und ihn zu einer bemerkenswerten Option für Investoren im Bereich der Meme-Coins machen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.