Ethereum explodiert auf Allzeithoch: Das ist passiert

Ethereum erreicht ein neues Allzeithoch! Wenn wir uns den aktuellen Kurs von ETH bei CoinMarketCap anschauen, dürfte diese Aussage zunächst verwundern. Denn Ethereum notiert bei rund 2.300 US-Dollar und damit in den letzten 24 Stunden eigentlich vollkommen unverändert. Auch auf Wochensicht gibt es nur moderate Kursgewinne von 0,3 Prozent. Eigentlich ist damit kaum etwas passiert, von einer Kursexplosion sehen wir reichlich wenig.

Doch warum handelt es sich bei der obigen Aussage dennoch nicht um Fake-News? Zwar hat Ethereum kürzlich keine parabolische Kursrallye gefeiert, sondern notiert immer noch über 50 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch. Allerdings erreichte die Staking-Ratio im Ethereum-Netzwerk einen neuen Meilenstein.

Hier explodierte die Staking-Rate auf ein Rekordhoch - ETH steht also doch auf ATH, nur eben bei der Staking-Quote.

Warum dieser Umstand stark bullisch ist und damit auch ein neues Rekordhoch beim Ethereum Kurs begünstigt wird, schauen wir uns im folgenden Artikel an.

Ethereum Staking wird immer beliebter

Mit dem Merge bei Ethereum vollzog sich der Wechsel zum Proof-of-Stake (PoS)-Mechanismus. Bereits vor dieser Umstellung hatten Validatoren die Möglichkeit, ihre Ethereum auf der Beacon Chain zu staken, wobei Auszahlungen zunächst nicht möglich waren. Diese Einschränkung wurde erst mit dem folgenden Upgrade aufgehoben. Trotz der Freigabe von Auszahlungen entstand kein signifikanter Verkaufsdruck. Tatsächlich bleibt das Staking von Ethereum auch im Februar 2024 eine beliebte Option und erreicht neue Höhen.

So zeigen die neuen Daten von Stakingrewards.com eine klare Entwicklung bei der Staking-Ratio. Während der Preis in den letzten 90 Tagen durchaus schwankte, ist die Entwicklung bei der Staking-Quote klar nachvollziehbar. Diese bewegte sich zuletzt auf ein neues Rekordhoch. Aktuell sind rund ein Viertel aller Ether im Staking gesperrt.

Die anhaltende Optimierung und Erweiterung von Ethereum, vor allem durch die Einbindung von DeFi-Protokollen wie EigenLayer, betont die steigende Anziehungskraft des Stakings. Die rege Teilnahme der Anleger zeigt ein klares Commitment, zur Stabilität und Sicherheit des Netzwerks beizutragen. Diese Entwicklung ist ein Bekenntnis zu Ethereum.

Bullisch! Staking + Deflation + Supply-on-Exchange

Ein steigender Anteil am Staking, also eine zunehmende Staking-Ratio, wird als bullisches Signal interpretiert, da sich dadurch das handelbare Angebot verknappt. Aktuell lässt sich eine Trias an Kausalitäten beobachten, die zu einem knapperen handelbaren Angebot führt und somit bullisch für Ethereum wirkt.

Die Staking-Ratio hat mit rund 25 Prozent ein Rekordhoch erreicht, was das Angebot auf dem Markt reduziert.

Parallel dazu ist ein Rückgang des auf Börsen verfügbaren Angebots (Supply-on-Exchange) ersichtlich, der auf ein schwindendes Vertrauen in zentralisierte Krypto-Börsen und eine Zunahme von Langzeithaltern hindeutet. Denn der Supply-on-Exchanges befindet sich auf Mehrjahrestiefs.

Zusätzlich sorgt die seit der Einführung des EIP-1559 mit dem London Hard Fork einsetzende Deflation für eine weitere Verknappung des Angebots.

Diese Faktoren zusammen unterstreichen ein starkes bullisches Umfeld für Ethereum. Wenn die Nachfrage zurückkommt, könnte sich dies bullisch in einer Ethereum Prognose darstellen.

