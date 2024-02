Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat aktuell die Börsen in den Bann gezogen. Die Briten haben am Freitag einen Aufschlag von gleich 8 % geschafft. Damit hätten wohl nicht viele gerechnet, nachdem die Aktie zuvor an fünf Handelstagen bereits ein Plus von über 28 % schaffte. Die Notierungen sind zweifelsohne im Erholungsmodus angekommen. Grundlage waren jüngst - in der vergangenen Woche - die starken Halbjahreszahlen. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...