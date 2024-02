Dieser Coin wird nicht mehr lange unterstützt - Nachfolger vor Kursexplosion? Besitzer müssen jetzt handeln

An diesem Wochenende zeigt sich der Kryptomarkt wieder in seiner gewohnten Ruhe, ohne signifikante Ausschläge bei den führenden Kryptowährungen gemäß ihrer Marktkapitalisierung. Bitcoin pendelt weiter um die 43.000-Dollar-Marke, und Ethereum verzeichnet mit einem Kurs von etwa 2.300 Dollar keine bemerkenswerten Bewegungen. Während in der Gruppe der Top-100-Kryptowährungen auf einen Impuls gewartet wird, der möglicherweise in der kommenden Woche eintritt, gibt es außerhalb der führenden Coins viel Aktivität. Insbesondere Meme Coins, bekannt für ihre extremen Kurssprünge, bieten Anlegern, die früh einsteigen, oft die Chance auf signifikante Gewinne, vor allem wenn hinter dem Projekt ein ambitioniertes Team steht. Bei SPONGE, einem der erfolgreichsten Meme Coins des Vorjahres, müssen Token-Besitzer jetzt aber dringend handeln.

Ein wesentliches Risiko bei Meme Coins liegt in der Unbekanntheit ihrer Herkunft. Jeden Tag gelangen Hunderte neuer Coins auf den Markt, und nur wenige Entwickler besitzen das nötige Marketingverständnis, um selbstständig Käufer anzuziehen. Manche Projekte ziehen zwar Investoren an, indem sie Trend-Positionierungen kaufen oder Influencer für sich gewinnen, doch oft ist deren Ziel lediglich der Verkauf eigener Token zu vorteilhaften Preisen, ohne langfristiges Engagement für das Projekt. Auch vor Betrugsfällen wie Rug Pulls und Honeypots ist man nicht sicher.

Mit SPONGE V2 eröffnet sich für Anleger eine vielversprechende Gelegenheit, da das hinter dem Coin stehende Team bereits mit seinem ersten Token, SPONGE, einen beachtlichen Erfolg verzeichnen konnte. Die Entwickler, die SPONGE zu einem 100-Millionen-Dollar-Meme-Coin gemacht haben, launchen nun SPONGE V2 als Nachfolger. Besitzer der ursprünglichen SPONGE-Token haben noch bis morgen die Gelegenheit, ihre Token auf der offiziellen Website für das Staking einzusetzen und im Gegenzug Renditen in Form von $SPONGEV2 zu erhalten.

(SPONGE-Token kaufen - Quelle: Sponge-Website)

SPONGE V2: Auf zu neuen Höhen?

Es dauerte nur wenige Tage, bis SPONGE, inspiriert von SpongeBob Schwammkopf, letztes Jahr eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreichte. Um mit SPONGE V2 eine noch höhere Bewertung zu erzielen, wird das Marketingbudget aufgestockt und eine Listung an größeren Kryptobörsen angestrebt. Schon der erste SPONGE wurde an über zehn Börsen gelistet, was die Chancen erhöht, dass SPONGE V2 auf Plattformen wie Binance oder Coinbase zu finden sein wird, was wohl direkt zu einer Kursexplosion führen würde.

Um Anleger diesmal länger zu fesseln, wird für SPONGE V2 ein eigenes Play-to-Earn-Spiel entwickelt, welches die Bekanntheit des Meme Coins weiter steigern könnte. Mit bereits über 30.000 Followern auf X und Telegram verfügt SPONGE über eine solide Basis an Unterstützern, die auch für SPONGE V2 von großem Vorteil sein kann.

(SPONGE Play to Earn Game - Quelle: Sponge-Website)

Der Aufbau einer Community stellt für viele Krypto-Projekte eine Herausforderung dar, doch SPONGE V2 profitiert von Beginn an von den vielen Followern des Vorgängers. Viele sind überzeugt, dass der neue V2-Token an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen und bereits beim Start für Aufsehen sorgen wird.

Die Staking-Rendite für diejenigen, die ihre SPONGE-Token in den V2-Staking-Pool einbringen, beträgt derzeit 215 %, variiert jedoch je nach Poolgröße. Bislang wurden über 7,5 Milliarden Token in den Pool eingezahlt, um Renditen in Form von SPONGE V2 zu erzielen.

(SPONGE V2 Staking - Quelle: SPONGE-Website)

Investoren, die noch keine SPONGE-Token besitzen, haben die Möglichkeit, diese direkt auf der Website vor dem Start des V2-Tokens zu kaufen und erhalten als Bonus die gleiche Menge an $SPONGEV2 beim Launch. Die ursprünglich erworbenen Token werden automatisch in den Staking-Pool eingebracht und generieren Renditen in Form von SPONGEV2. Wer also jetzt noch SPONGE kauft, kann doppelt profitieren. Sollte es dem Team gelingen, den Erfolg des ersten SPONGE-Tokens zu übertreffen, könnten frühe Investoren ihr Kapital erneut um ein Vielfaches steigern. Schon beim ersten SPONGE-Token haben frühe Käufer x100-Renditen erzielen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.