Flare Kurs Prognose: Wie weit kann FLR nach der 44 % Rallye noch steigen?

Während die meisten der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung am heutigen Sonntag keine nennenswerten Gewinne einbringen, sieht es bei Flare (FLR) schon ganz anders aus. Allein in den letzten 24 Stunden ist der FLR-Kurs um fast 20 % gestiegen. Auf Wochensicht ergibt sich dadurch ein Plus von mehr als 44 %. Dabei stellen sich Investoren die Frage, ob es nun zu spät ist, um einzusteigen, oder ob von hier aus noch weitere Gewinne möglich sind. Eine Frage, die man natürlich nie mit Sicherheit beantworten kann, allerdings lohnt sich ein Blick auf das Flare-Ökoystem, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Was ist Flare (FLR)?

Flare ist eine Blockchain, die darauf abzielt, die Funktionalität und Interoperabilität zwischen verschiedenen Krypto-Ökosystemen zu erweitern. Sie ermöglicht die Ausführung von Smart Contracts auf Blockchains, die ursprünglich nicht dafür ausgelegt waren, wie zum Beispiel Ripple (XRP). Das wird durch die Implementierung des Flare Network erreicht, einer Layer-1-Protokollschicht, die mit dem Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist, wodurch Entwicklern die Erstellung dezentraler Anwendungen (dApps) erleichtert wird, die über verschiedene Netzwerke hinweg funktionieren können. Der native Token des Netzwerks, Spark (FLR), dient als Mittel zur Durchführung von Transaktionen, zur Bereitstellung von Liquidität und zur Teilnahme an der Netzwerksicherheit durch Staking sowie zur Beteiligung an der Governance des Netzwerks.

(Flare Erklärung - Quelle: Flare-Website)

Ein Schlüsselaspekt von Flare ist die Einführung von F-Assets - eine Darstellung von Kryptowährungen wie XRP, Litecoin oder Dogecoin auf der Flare-Plattform, die es diesen Assets ermöglicht, innerhalb des Flare-Ökosystems in Smart Contracts eingebunden zu werden. Durch die Nutzung von fortschrittlichen Protokollen wie dem State Connector und dem Flare Time Series Oracle (FTSO) verbessert Flare die Sicherheit und Dezentralisierung beim Zugriff auf externe Datenquellen und fördert die Schaffung eines umfassenden, interoperablen und funktionsreichen dezentralen Finanzsystems (DeFi).

Endet die Rallye hier?

Der heutige Anstieg von Flare ist nicht nur ein kurzes Phänomen basierend auf einer Überreaktion der Marktteilnehmer, sondern zeichnet sich schon die ganze Woche ab. Allein in den vergangenen sieben Tagen ist FLR um mehr als 44 % gestiegen. Hier muss aber noch lange nicht Schluss sein.

(FLR Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Das Allzeithoch von FLR liegt bei 0,0797 Dollar. Wenn man davon ausgeht, dass dem Kryptomarkt - bedingt durch das Bitcoin Halving - ein Bullrun bevorsteht, bei dem der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigt, ist auch davon auszugehen, dass die meisten Altcoins wieder zumindest in die Nähe ihrer ATHs kommen. Vor allem solche, die mit eigener Layer 1 Chain kommen und die Interoperabilität fördern, wie es bei FLR der Fall ist. Allein bis zum Allzeithoch hat FLR noch mehr als 150 % Luft nach oben.

Vergleicht man Flare mit anderen Projekten, die sich mit Interoperabilität beschäftigen, wie Polkadot (DOT) oder Cosmos (ATOM), wird schnell deutlich, dass solche Vorhaben eine immer wichtigere Rolle spielen werden und noch deutlich mehr Potenzial haben. Zwar verfolgen DOT und ATOM völlig andere Ansätze und nutzen andere Technologien, sie alle sollen Nutzern und Entwicklern aber das Leben erleichtern, um sich langfristig nicht mit mehreren Blockchains und deren Eigenheiten herumschlagen zu müssen. Polkadot hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 8 Milliarden Dollar, wodurch das Potenzial unterstrichen wird. Wem der Einstieg nach einer 45 % Rallye in dieser Woche doch noch zu spät sein könnte, der könnte mit dem $TUK-Token eine spannende Alternative finden.

Früher Einstieg bei $TUK noch möglich

Neben der starken Fragmentierung im Kryptobereich, die Neulingen oft den Einstieg erschwert, weil jeder Blockchain ihre Eigenheiten hat und eigene Coins unterstützt, ist auch die Auswirkung auf die Umwelt immer wieder ein Punkt, der für Kritik sorgt. Zumindest bei Bitcoin und anderen Proof of Work Coins. Bei eTukTuk ($TUK) verzichtet man nicht nur auf den energieintensiven Konsensmechanismus, sondern will auch aktiv zum Klimaschutz beitragen, wodurch das Vorhaben langfristig großes Potenzial haben könnte. Ziel ist es, die Millionen von TukTuks, die mehr CO2 als die meisten PKWs ausstoßen, zu elektrifizieren.

($TUK Presale - Quelle: eTukTuk)

Elektrifizierte TukTuks brauchen natürlich auch eine Ladeinfrastruktur, die das Team ebenfalls errichten will und da gerade in Entwicklungsländern ein großer Teil der Bevölkerung keinen Bankzugang hat, ist der $TUK-Token die ideale Lösung, um die Zahlung an den Ladesäulen zu ermöglichen. Dadurch dürfte die Nachfrage nach $TUK immer weiter steigen, je weiter das Projekt voranschreitet, wodurch auch der Kurs immer weiter steigen könnte.

$TUK ist aktuell noch im Presale erhältlich, wobei Anleger bereits fast 800.000 Dollar investiert haben, um sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beteiligen. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, während es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, da $TUK durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet sein könnte.

