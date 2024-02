Sonntag, 4. Februar Ich hatte eine Woche auf den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und Börsechef Christoph Boschan im Rahmen des Finance Friday Podcasts von Brunner gewartet. Ich war mir nicht sicher, ob die Behaltefrist bei der KESt Thema sein würde, aber immerhin, sie war es: Brunner sprach über sein Vorsorgekonto, erwähnte immerhin die 10 Jahre nicht und Boschan antwortete auf die Frage, was er vom Vorsorgekonto halte, ausweichend (also ohne auf die Frage einzugehen), erwähnte aber die brutale Steuereskalation schon ohne den zweiten Anfall der KESt, denn neben ESt auf privater Ebene und KÖSt auf Unternehmensebene fällt ja auch schon die KESt auf Dividenden an. Und die ist schon höher als am Sparbuch. Ich ...

