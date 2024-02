Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal wird eine der spannendsten Aktien in der neuen Woche. Die Gründe liegen fast auf der Hand. Das Finanzdienstleistungsunternehmen wird seine Zahlen präsentieren. Es geht um die Zahlen zum 4. Quartal. Die Börsen sind vor der Präsentation in einer leichten Wartestimmung. Dennoch: Jetzt "geht es los"! PayPal: Was wird der Konzern berichten? In [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...