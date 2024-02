Gold bald auf 2.500 Dollar: Steigt der Goldpreis bis Sommer auf 2.500 USD? Sie sind hoffentlich vorbereitet!

Anzeige / Werbung

Fundamental könnte die Ausgangslage für einen Goldpreisanstieg nicht besser sein. Zeit, mit gut selektierten Goldaktien den Trend maximal zu spielen. Die Aktie von Great Pacific Gold darf dabei auf keinen Fall fehlen!

Seit Ende Januar 2024 gehört Saudi-Arabien nun auch offiziell der BRICS-Staatengemeinschaft an. Mit dem Beitritt des ölreichen Staates verfügt die Gruppe rund um die führenden Länder China und Russland somit über einen Großteil der weltweit verfügbaren Rohstoffe und baut seine Machtposition auch geopolitisch immer weiter aus.

Bereits im vergangenen Jahr wurde beim BRICS-Gipfel intern über die Ausgabe einer eigenen rohstoffbasierten Verrechnungswährung diskutiert, mit der zukünftig ein Teil des Rohstoffhandels auf der Welt durchgeführt werden könnte.

Das klingt erst einmal interessant und dürfte für die teilnehmenden Länder sehr positiv sein. Nicht jedoch für die USA, die spätestens seit Bretton-Woods dafür sorgen, dass Rohstoff- und vor allem Öl-Trades in US-Dollar abgeschlossen werden müssen.

Die Einführung der BRICS-Währung würde dieses Monopol und damit die Machtposition der USA deutlich schwächen und birgt somit geopolitische Gefahren.

Einzig der Goldpreis dürfte durch die Umstellung enorm profitieren, weshalb wir unseren Lesern empfehlen, in diesem Bereich dringend aktiv zu werden. Es gibt momentan noch hervorragende Möglichkeiten, mit gut selektierten Aktien an dieser Entwicklung maximal zu partizipieren!

Eine dieser Aktien, die bei Ihnen ganz oben auf dem Zettel stehen sollte ist Great Pacific Gold Corp., ein Unternehmen mit wahnsinnig aussichtsreichen Liegenschaften, einem hervorragenden Track Record und bereits jetzt bestätigten hochgradigen Gold-Entdeckungen!

Goldpreis bei 2.500 US-Dollar - Kein unrealistisches Szenario

Wir selbst sind weiterhin von einem starken Anstieg des Goldpreises überzeugt. Die makroökonomischen Signale deuten weltweit auf Rezession hin. Zwar konnten die USA sich bisher davor schützen. Wie weit die Daten aus Amerika in einem Wahljahr allerdings stimmen, bleibt abzuwarten. Schlechte Zahlen kann sich die aktuelle Regierung auf jeden Fall nicht erlauben.

Im Unternehmensbereich liegen die großen Indizes zwar allesamt auf Rekordkurs, werden dabei aber vor allem von den Magnificent 7 getrieben, die für uns auf dem aktuellen Preisniveau vollkommen überhyped sind. Ein Blick auf die Zahl der Insolvenzen erzählt nämlich ein ganz anderes Bild.

Mit Blick auf die privaten Haushalte zeichnet sich ähnliches ab. Die private Verschuldung liegt auf dem höchsten Stand der letzten Jahre, während die Sparguthaben in Amerika auf nahezu Null gesunken sind.

Manche sprechen mittlerweile sogar von einem zweiten Lehman-Szenario, wenn die Blase erst einmal platzen sollte. Und ein Blick auf die damalige Situation ist interessant. Oder hätten Sie gewußt, dass Gold am Tag vor dem Lehman-Fiasko bei gerade einmal 725 USD handelte??

Der Chart-Ausschnitt zeigt, wie schnell es mit dem Goldpreis nach oben gehen kann, wenn die Lawine erst einmal losgetreten ist. Vergleicht man die aktuelle Lage mit Lehman im September 2008, dann wäre ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar noch ein konservatives Szenario.

Umso wichtiger also, sich bereits jetzt entsprechend zu positionieren. Auch wenn der Tag X möglicherweise erst nach der US-Wahl im Oktober eintreten sollte: günstiger als jetzt kann man bei den meisten Goldwerten nicht mehr einstiegen.

Das Positive an der Situation: Selbst wenn es in diesem Jahr noch nicht so weit sein sollte, wird der Preis für die Feinunze Gold keinen großen Abwärtstrend mehr hinlegen. Damit dürften auch die Aktienkurse der Goldwerte stabil bleiben und das Risiko nach unten wäre überschaubar.

Es gilt also nur noch, jetzt bei diesen relevanten Goldwerten einzusteigen, um später davon maximal zu profitieren.

Die für uns beste Aktie im Gold-Sektor - ein möglicher Verzehnfacher

Wie definiert man eigentlich, welche Aktien im Goldbereich wirklich Qualität vorweisen? Was sind die Kriterien, nach denen Sie als Anleger solche Aktien auswählen sollten. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Aspekte noch einmal aufgelistet und übertragen diese dann anschließend auf die Aktie von Great Pacific Gold Corp. (WKN: A3EQ9X - TSX-V: GPAC).

Standort

Natürlich geht es in erster Linie darum, in welcher Umgebung und Jurisdiktion sich die Liegenschaft des Unternehmens befindet.

Liegt das Grundstück möglicherweise in unmittelbarer Nachbarschaft von prominenten Minenbetreibern, die dort größere Goldvorkommen besitzen?

Könnte die Goldader des Nachbarn auf dem eigenen Grundstück weiterlaufen?

Befindet sich das Grundstück in einer minenfreundlichen Jurisdiktion, wo keine politischen Probleme zu erwarten sind?

Befinden sich die Liegenschaften auf dem Papier in instabileren Regionen: Überwiegen die Aussichten auf Erfolg ein mögliches Risiko?

Qualität

Ist der erste Punkt geklärt, sollte man nun einen Blick auf die Qualität des Grundstücks und des möglichen Vorkommens werfen.

Wie sehen die Bohrergebnisse aus? Konnten einige hochgradige Abschnitte entdeckt werden?

Wie einfach wäre eine mögliche Förderung von Gold? Wie tief liegen bspw. die Vorkommen im Boden, oder aus welcher Beschaffenheit ist die Oberfläche?

Management

Stimmt auch dieser Punkt, sollte man nun die Verantwortlichen näher beleuchten.

Konnte das Management bereits früher seine Kompetenz beweisen?

Gab es im Team bereits in der Vergangenheit Erfolge und Entdeckungen zu verzeichnen?

Bei welchen anderen erfolgreichen Aktien waren die Direktoren bereits involviert?

Aktien- und Kapitalstruktur

Können alle drei bisherigen Aspekte positiv bewertet werden, sollte man nun einen Blick auf die Aktien- und Kapitalstruktur werfen. Oftmals können auch hier Schlüsse bzgl. der Seriosität des Unternehmens gezogen werden.

Wie viele Aktien wurden vom Unternehmen ausgegeben? Wie viele Warrants sind offen, können also noch in neue Aktien umgewandelt werden?

Wurden Aktien zu Cent-Beträgen an das Management verteilt?

Wie viel Geld hat das Unternehmen aktuell auf dem Konto liegen? Wie hoch ist die Burn-Rate bei den operativen Aktivitäten?

Stehen in Kürze weitere Privatplatzierungen an, um außerbörslich Geld zu raisen? Diese könnten die bisherigen Aktionäre verwässern

Zukünftige Aspekte

Des Weiteren könnte man sich auch noch anschauen, wie bspw. die Förderkosten zukünftig aussehen würden. Dies würde aber voraussetzen, dass das Unternehmen schon weit genug fortgeschritten ist, um über einen eigenen Abbau der Ressourcen überhaupt nachzudenken.

In den meisten Fällen ist das gerade bei den Explorations-Unternehmen aber nicht der Fall.

Aktienkurs

Hat man alle Informationen gesammelt, sollte man spätestens jetzt den Fokus auf den momentanen Aktienkurs legen.

Wie hat sich dieser in den letzen Monaten und Wochen entwickelt?

Kann man einen Trend erkennen?

Ist der Aktienkurs nach eigenem Ermessen für die Qualität des Projekts zu günstig

Diese letzte Frage muß letztlich jeder selbst entscheiden. Hat man aber aufgrund der Beantwortung der Punkte 1 bis 5 eine ausreichend große Informationsbasis, kann man üblicherweise schon eine gute Aussage diesbzgl. Treffen.

Wie lassen sich die angesprochenen Kriterien auf Great Pacific Gold anwenden?

Schauen wir nun einmal, ob unter den angesprochenen Bewertungskriterien die Aktie von Great Pacific Gold Corp. (WKN: A3EQ9X - TSX-V: GPAC) einen Kauf darstellt.

Bzgl. des Standorts läßt sich diese Frage bei Great Pacific Gold mit einem absoluten JA beantworten.

In Australien grenzen die Liegenschaften des Gold-Explorers direkt an das einzigartige Fosterville-Projekt von Agnico Eagle an. Der Milliardenkonzern baut dort schon seit mehreren Jahren extrem kostengünstig Gold ab und betreibt mit Fosterville eine der lukrativsten Goldminen der Welt. Der jüngste Fund auf Great Pacific's Lauriston Projekt liegt praktisch in der Verlängerung der Fosterville-Goldader und könnte für sich allein eine Bewertung von mehreren hundert Millionen rechtfertigen! Die Tatsache, dass Australien zu den stabilsten Minenregionen der Welt gehört, muß man im Grunde hier gar nicht erwähnen.

Schaut man sich zusätzlich die Grundstücke von Great Pacific Gold in Papua Neuguinea an, tauchen auch hier einige interessante Gemeinsamkeiten auf. Denn im südostasiatischen Inselstaat befinden sich die Liegenschaften ebenfalls in unmittelbarer Nähe zu denen des mittlerweile mit über einer Milliarde Dollar bewerteten K92 Mining Konzerns. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob die Goldadern der Kora North Mine auf die Landbereiche von Great Pacific möglicherweise weiterlaufen. Denn dann sollten hier erste Bohrergebnisse kommen.

Von der Jurisdiktion her gehört Papua Neuguinea nicht unbedingt zur vordersten Riege, hat sich aber auch mit Blick auf K92 Mining in den letzten Jahren einen ordentlich Ruf aufgebaut. Das Länderrisiko PNG ist daher unserer Meinung nach zu vernachlässigen. Was sogar für Great Pacific Gold spricht ist die Tatsache, dass bis heute sehr wenig Konkurrenz vor Ort ist und viele Teile des goldreichen Landes noch nicht professionell erforscht wurden.

Die Frage der Qualität der Grundstücke von Great Pacific Gold wurden nicht zuletzt durch die Bohrergebnisse vom Dezember bestätigt.

Bisher konnte mindestens in Australien mit 413 g/t Goldmineralisierung ein absoluter Volltreffer gelandet werden (siehe Newsmeldung oben). Die Entdeckung ist laut Mitgründer Bryan Slusarchuk eine absolute Sensation und wie er sagt "eines der hochgradigsten Bohrlöcher meiner Karriere".

Das ist eines der hochgradigsten Bohrlöcher das ich in meiner Karriere je gesehen habe! Nicht nur im Jahr 2023!

Der Fund gilt schon jetzt als die wichtigste Entdeckung in Victoria, Australien, in den letzten sieben Jahren. Die Tatsache, dass die Ader in nur 95 Meter Tiefe gefunden wurde bedeutet zudem, dass die erforderlichen Nachbohrungen relativ kostengünstig durchgeführt werden können.

Slusarchuk vergleicht den Fund indes mit der Entdeckung der hochgradigen Goldader bei Kora North in Papua Neuguinea, der aus dem damals ebenfalls kleinen Goldexplorer K92 Mining einen Milliardenkonzern machte.

Apropos Papua Neuguinea: Auch wenn sich dort über die Goldgrade noch nichts sagen läßt - Great Pacific Gold ist vor Ort gerade mit zahlreichen Probebohrungen beschäftigt. Im Februar und März werden hier nun die ersten Ergebnisse erwartet. Spätestens dann läßt sich für die Frage nach der Qualität der drei Grundstücke in PNG eine genauere Aussage treffen.

Bei den PNG Projekten handelt es sich jedenfalls um ein unglaublich großes Landpaket in Regionen, die bereits in der Vergangenheit alle hochgradige Goldfunde zu verzeichnen hatten.

Das Management von Great Pacific bringt alles mit, was für ein erfolgreiches Goldprojekt benötigt wird.

Somit wären wir beim Management angelangt. Mitgründer Bryan Slusarchuk ist einer der bekanntesten Minen-Macher in Kanada und konnte mit K92 Mining vor einigen Jahren einen einschlägigen Erfolg feiern.



Seitdem hat er sich mit Great Pacific Gold das nächste aussichtsreiche Projekt aufgebaut und will dafür sorgen, dass aus dem aktuell bei nur 83 Mio. kanadischen Dollar bewerteten Unternehmen in den nächsten Jahren ebenfalls ein Milliardenkonzern wird.

Mit Rex Motton steht ihm zudem ein Geologe zur Seite, der sich im Fosterville-Gebiet Australiens perfekt auskennt. Ihm war es auch gelungen, das einzigartige Landpaket im australischen Bundesstaat Victoria über mehrere Jahre hinweg aufzubauen.

Für wen all dies noch immer nicht Grund genug für ein Investment in die Aktie von Great Pacific Gold ist, sollte einen Blick auf die vorliegende Aktienstruktur werfen.

Während viele Goldaktien am Markt hunderte von Millionen Aktien ausgegeben haben und damit zum Teil auch dem Management oder den Angestellten günstige Optionen und Warrants übertragen haben, ist die Aktienstruktur von Great Pacific Gold bis heute extrem eng gehalten.

Es gibt nur 85 Millionen GPAC-Aktien, von denen viele vom Management gehalten werden. Ein Großteil davon gilt somit als mehr oder weniger unverkäuflich.

Gleichzeitig hat Great Pacific rund 13 Mio. kanadische Dollar auf dem Konto und ist damit perfekt für die kommenden Unternehmungen durchfinanziert. Somit dürfte es auch in der kommenden Zeit keine weiteren Finanzierungen geben, die die bestehenden Aktionäre möglicherweise verwässern könnten. Größere oder institutionelle Investoren werden gezwungen sein, sich direkt am Markt zum offiziellen Aktienkurs einzudecken.

Kurspotenzial von mehreren hundert Prozent

Apropos Aktienkurs: Der hat in den vergangenen sechs Monaten schon über 100% zugelegt, vor allem in den Tagen unmittelbar nach der hochgradigen Entdeckung in Australien. Wir gehen aber nicht davon aus, dass diese Entdeckung beim aktuellen Preis auch nur annähernd eingepreist ist.

Besonders die anstehenden Bohrergebnisse aus Papua Neuguinea in den nächsten Wochen sollten hier einen weiteren Schub mit sich bringen und könnten die Aktie von aktuell rund 0,65 Euro bis auf die 1-Euro Marke anheben. Das Unternehmen selbst hatte im Dezember angekündigt, dass im 1. Quartal 2024 mit dem Bohrbeginn zu rechnen sei, nachdem bereits im vergangenen Jahr alle notwendigen Lizenzen eingeholt wurden.



So meinte auch Slusarchuk selbst jüngst in einem Interview, dass zum Jahresbeginn in Papua Neuguinea "Vollgas gegeben wird".

Australien war eigentlich nur als Joker eingeplant

Was für uns Great Pacific Gold im Übrigen so spannend macht ist die Tatsache, dass man Australien praktisch schon abgeschrieben hatte. Das Management dachte zuletzt sogar über einen Verkauf oder eine Ausgliederung der australischen Projekte nach, um sich vollständig auf die vielversprechenden Landpakete in Papua Neuguinea konzentrieren zu können.

Der Fund in Victoria hat diese Pläne vollständig über den Haufen geworfen. Und zeigt auch, wie es im Minen-Business manchmal funktioniert.

Denn Motton hatte nach Angaben von Slusarchuk darum gebeten, nur noch "eine" weitere Bohrung vornehmen zu dürfen in einem Abschnitt der für ihn ein besonderes Potenzial anzeigte. Laut Motton war die Geologie dort einfach perfekt. Der geologische Zusammenschluss, wo ein Teil der Erde nach unten gedrückt wird, war für ihn nahezu prädestiniert für eine Gold-Entdeckung. Auch andere Geologen haben nun angedeutet, dass es sich um eine ganz ähnliche Formation wie beim damaligen Fosterville-Fund von Kirkland Lake handelt.

Der Rest ist Geschichte und dürfte Great Pacific Gold bei der nächsten Investorenkonferenz PDAC in Toronto im März erneut einen Preis für den spannendsten Fund des Jahres einbringen.

Was kommt als nächstes

Wie bereits angesprochen: In den kommenden Wochen wird das Unternehmen seine Bohraktivitäten in Papua Neuguinea vorantreiben. Für Ende Februar und März ist mit einem starken Newsflow zu rechnen, der die Aktie bereits in Richtung der 1-Euro-Marke bringen sollte.

Neben den bereits definierten Bohrzielen in PNG will das Unternehmen die Zeit auch nutzen, ganz neue Zielzonen festzulegen. Das Potenzial für einen weiteren hochgradigen Fund ist definitiv da.

Gemeinsam mit den Ergebnissen der Nachbohrungen in Australien darf man gespannt sein! Eine Bestätigung der australischen Ergebnisse oder eine positive Meldung aus Papua Neuguinea und die Aktie dürfte wie bereits im Dezember einen weiteren Satz machen. Da dies bereits morgen der Fall sein könnte, ist wirklich Eile geboten!

Unter Berücksichtigung der angesprochenen Bewertungskriterien, sowie der gerade aufgezeigten Zukunftsplanung des Unternehmens, gehört Great Pacific Gold Corp. somit für uns mit zu den spannendsten Goldaktien am Markt überhaupt.

Die momentane Bewertung von gut 55 Mio. Euro ist auf Basis aller bekannten Fakten eigentlich ein Witz. Wir sehen bis April das Potenzial von 100 Mio. Marktkapitalisierung. Sollte bis dahin entweder aus Papua Neuguinea oder aus Australien ein positiver Newsflow kommen, wären auch 200 Mio. keine Überraschung.

Bezogen auf den Aktienkurs reden wir damit von Preisen um die 1,16 Euro (+82%) , bzw. 2,32 Euro (+262%) und sind überzeugt davon, dass Bryan Slusarchuk sein Husarenstück von K92 Mining wiederholen wird. Denn wie sagte schon ein alter Philosoph:

Winners keep on winning!

