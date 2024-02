mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Partnerschaft

mobilezone verlängert Partnerschaft mit der SBB



05.02.2024 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 5. Februar 2024 mobilezone hat erneut die Ausschreibung der SBB für das Fleet Management von über 60'000 Mobilabos für die nächsten vier Jahre gewonnen. Im Rahmen der Partnerschaft wird mobilezone das Fleet Management von über 60'000 Mobilabos der SBB sowie deren Tochtergesellschaften übernehmen. Die Zusammenarbeit hat eine Laufzeit von vier Jahren mit Option auf Verlängerung. Der Gewinn dieser Ausschreibung bestätigt die hohe Kompetenz von mobilezone, massgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten und die Anforderungen der SBB effektiv zu erfüllen. Thomas Gülünay, Managing Director von mobilezone business sagt: «Wir freuen uns, die bestehende Zusammenarbeit mit der SBB weiter zu stärken und unsere umfassenden Serviceleistungen als Spezialist für Enterprise Mobility Management anzubieten.» Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch



